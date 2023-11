Selena Gomez confirma que ya inició la temporada de mechas rubias en el cabello

El invierno es la época ideal para hacerse un cambio de "look" y como toda buena latina, Selena Gomez se ha sumado a la tendencia de hacerse mechas para las fiestas decembrinas.

La cantante de 31 años de edad sorprendió a sus más de 429 millones de seguidores en Instagram, tras revelar que se ha teñido el cabello.

En las fotografías, la estrella muestra que se ha hecho unas mechas rubias, y aunque anteriormente se había mostrado con el cabello platinado, esta vez lo ha hecho con un tono que es digno de imitar.

Selena se ha destacado por ser siempre un icono de moda y cambiar constantemente su cabello, se le ha visto con extensiones, con corte bop, rubia, etc. Renovarse es algo que la estrella de Only Murders in the Building sabe hacer muy bien.

Este nuevo estilo en el cabello de la intérprete de Love You Like a Love Song es una gran apuesta para imitar, si estás pensando en hacerte un cambio en su imagen.

ESPECIAL: INSTAGRAM/ SELENA GOMEZ

Cabe señalar que Selena no solamente se realizó mechas, ya que también hizo un cambio en la base de su color, puesto que dejó a atrás el negro y ha optado por una base café que combina perfecto con los tonos dorados de sus mechas.

Fue captada saludando a sus fans en Paris con su nuevo "look".

"EL MEME DE LAS MECHAS"

Cabe señalar que en la cultura latina, se ha convertido en un chiste frecuente el que las mujeres suelen optar por mechas y tonos rubios para la temporada decembrina, por lo que ya hay varias reacciones respecto al cambio de "look" de Selena.