Selección Mexicana se mide hoy a Uzbekistán

La Selección Mexicana de futbol buscará regresar a la senda de la victoria cuando se mida hoy a Uzbekistán en el segundo y último partido amistoso de esta fecha FIFA.

Se esperan movimientos en el once inicial que ponga Jaime Lozano, quien tendrá su segundo partido al frente del Tricolor ya no como técnico interino.Cabe destacar que la Selección no se vio del todo bien el sábado ante Australia, en un partido donde se vieron abajo en el marcador 2-0, pero se recuperaron para rescatar la igualada.

Por su parte, Uzbekistán perdió también el sábado 3-0 ante los Estados Unidos.

El duelo se disputará a las 17:30 horas, tiempo de la Comarca Laguner, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia.

Jugarán con todo

Lozano aseguró que sus dirigidos saldrán al partido con seriedad, como si se jugara un partido del Mundial.

"Si bien es cierto (Uzbekistán) no es un rival que figura mucho, pero es un buen equipo; entonces, nosotros debemos estar muy atentos, tomar este encuentro como si fuera de Copa América o de Mundial, y después -si hacemos las cosas que nos corresponden y mejoramos en comparación de lo que hicimos contra Australia-, posiblemente tenemos un mejor resultado que el anterior", compartió el "Jimmy" en rueda de prensa previa al encuentro.El entrenador del Tricolor agregó que le ha dado seguimiento en los últimos partidos a la selección uzbeka, que suma tres victorias, un empate y una derrota.

Reiterando que, bajo las órdenes del entrenador esloveno Srecko Katanec, su próximo rival es un equipo sólido y de buen control del balón.

"Esperamos un choque un tanto similar al de Australia. Ellos quieren tener el control de la pelota en la mayor parte del tiempo, pero tampoco generan muchas opciones de gol, porque es un bloque medio bajo que está muy bien trabajado", compartió el entrenador nacional.

Jaime explicó los puntos en los que la Selección debe mejorar para el duelo de hoy.

"Algo importante sería que entendamos cómo desequilibrar esa línea de 5 primero, porque a lo mejor superar la primera línea de presión y es algo que no hicimos muy bien contra Australia, porque superábamos y no regresábamos, entonces nos tardamos en progresar y le dábamos opción al rival de poder reorganizarse, eso es algo que vamos a intentar hacer mucho mejor el día de mañana (hoy)".

Habló también sobre el papel en el equipo de Héctor Herrera.

"Como grandes referentes de la Selección, me parece que Héctor Herrera ha asimilado ese liderazgo y ha disfrutado mucho esta concentración; lo que corresponde es dejar un legado, ayudar a los compañeros que en algún momento estarán en tu lugar, para mí eso tiene un valor muy grande".