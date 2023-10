Selección Mexicana de Beisbol se reporta lista para Panamericanos Santiago 2023

La selección mexicana de beisbol que participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, realizó un entrenamiento en el Estadio Alfredo Harp Helú, práctica que implicó que los lanzadores trabajarán con función de bullpen, así como sesión de bateo para los peloteros divididos en grupo y jugadas a la defensiva dentro del cuadro.

Con la base de peloteros que conquistaron la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, fue anunciada la novena nacional que participará en Santiago 2023, dirigida por Enrique 'Che' Reyes.

“Un noventa por ciento es la base de la selección de San Salvador y los que llegaron son gente conocida, gente que ya tenemos mucho tiempo de verlos y sabemos la calidad de jugadores, hoy tenemos muy pocos días para estar juntos, pero ahí se va a platicar de lo que se requiere y lo que se quiere en el equipo de México”, mencionó Enrique Reyes.

“Sabíamos que llevábamos muy buena selección, afortunadamente todos estaban en juego en la Liga Mexicana de Beisbol y en la liga de la costa (Liga Mexicana del Pacífico) practicando, creo que llevamos un buen equipo, eso no quiere decir que vamos a llegar a arrasar a ganar, lo que te aseguro es que México va con todo para ganar medalla”, agregó el mánager.

Las expectativas para el equipo en la próxima justa continental, es superar las medallas de bronce en las ediciones de 1951, 1963 y 2003. “México tiene varios años de estar entre los mejores y esta no va a ser la excepción, le digo a los muchachos que debemos tener una responsabilidad de dar el todo por el país; ganar son situaciones que te va dando el mismo beisbol, es decir, no porque llevemos el mejor equipo vamos a ganar, tenemos que trabajar con unión y no tengo la menor duda que si todos juegan a su nivel el equipo va a llegar lejos”.

El debut de la novena mexicana es el próximo 18 de octubre ante el anfitrión Chile, después enfrentarán a República Dominicana el 21 y finalizan ronda de apertura ante Panamá el 23 del mismo mes. La Súper Ronda será el 26 y 27; y las medallas se disputarán el 28 de octubre, en el Centro de Beisbol y Softbol Parque Bicentenario de Cerrillos, ubicado al sur poniente de Santiago.

La escuadra mexicana está conformada por 24 jugadores: dos receptores, seis jugadores de cuadro, cuatro jardineros y 12 lanzadores.

Los lanzadores son, Arturo López, Faustino Carrera, Wilmer Ríos, Samuel Zazueta, Édgar Torres, Carlos Morales, Luis Fernando Miranda, Aldo Montes de los Algodoneros del Unión Laguna, Francisco Haro, Jesús Cruz, Fabián Cota y Darel Torres. A la ofensiva se encuentran, Norberto Obeso, Randy Romero, Miguel Guzmán, Fernando Villegas, Alexis Wilson, Roberto Ramos, Fernando Flores, Emmanuel Ávila, Roberto Valenzuela, Edson García, Moisés Gutiérrez y Jasson Atondo.