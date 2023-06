Selección de los Estados Unidos no cambiará su estilo de juego, asegura Christian Pulisic

Christian Pulisic, delantero de la Selección de los Estados Unidos, advirtió que, a pesar del cambio de técnico-llegó BJ Callaghan en lugar de Anthony Hudson- el equipo no cambiará de estilo para el juego por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf contra México.

Estados Unidos y México disputarán las semifinales de la Liga de las Naciones en Las Vegas el 15 de junio, en un duelo que cobra importancia por el momento que viven ambos equipos. El cuadro estadounidense ha cambiado dos veces de técnico desde que quedaron fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Diego Cocca, técnico mexicano, es cuestionado desde que tomó el cargo.

Aunque se piense que Estados Unidos esté en desventaja, Pulisic asegura que no será así, ya que el estilo que tan buenos resultados les ha dado contra la Selección Mexicana no cambiará: "Tenemos un estilo de juego, y quien llegue no va a entrar y cambiarlo todo. Tendrá sus pequeñas ideas, daremos nuestra opinión y llegaremos a un acuerdo".

Aseguró que tantos cambios de entrenador los han tomado por sorpresa: "Lo estamos tratando lo mejor que podemos, pero queremos salir adelante a pesar de todo esto", mencionó al terminar uno de los entrenamientos realizados en Dignity Health Sports Park, donde el equipo entrena desde el lunes pasado.