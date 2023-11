Seis años de trabajo por discapacitados: Marcela

Durante la presente Administración, DIF Coahuila desarrolló programas y acciones a favor de las personas que viven con alguna discapacidad, bajo un enfoque integral y de atención con calidez, informó la presidenta honoraria de DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo.

Gorgón Carrillo dijo que al inicio de la administración, "el objetivo es llegar a toda aquella persona que viviera con algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, para que recibiera atención especializada, apoyo para su salud emocional y brindarles las herramientas necesarias para su inclusión en la vida familiar, laboral y social, accediendo a todos sus derechos", resaltó.

Con recursos estatales y el apoyo de los sistemas DIF municipales, UNEDIF realizó más de 1.1 millones de traslados, y se amplió la cobertura de este programa, pasando de 8 a 33 municipios gracias a la adquisición de 59 unidades que junto a las ya existentes, brindan los servicios de transporte a personas con discapacidad.

En materia de rehabilitación, la presidenta honoraria del DIF estatal apuntó que durante los seis años de su administración se brindaron más de 1.9 millones de sesiones de terapia físicas, ocupacionales y de lenguaje, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, así como los Centros de Rehabilitación Integral.

Aunado a ello, el Centro de Atención e Investigación del Autismo, que opera en Torreón, brindó cerca de 30 mil sesiones de terapia integrales y logró la publicación del artículo de investigación titulado: "Clinical Porfile Of Autism Spectrum Disorder in a Pediatric Population From Northern México" en el Journal of Autism and Developmental Disorders", entre otros trabajos.

Además, en las 31 Unidades Básicas de Rehabilitación operadas por los sistemas DIF municipales se brindaron más de 226 mil sesiones. Marcela indicó que también se entregaron 30 mil credenciales para personas con discapacidad, lo que les permite tener acceso a becas gubernamentales, así como descuentos en servicios y establecimientos comerciales.

En apoyos directos a personas con discapacidad, la presidenta honoraria del DIF Coahuila indicó que se entregaron 2 mil 500 sillas de ruedas; 250 sillas de ruedas de trabajo, mil 460 aparatos funcionales y se fabricaron o repararon 3 mil 150 piezas de órtesis y prótesis.

Además se entregaron mil 375 aparatos auditivos y 16 implantes cocleares, resaltó. Finalmente, expuso que en el Centro Integral y de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que opera en Saltillo, se realizaron 16 mil 800 acciones educativas, psicológicas y culturales y se entregaron cerca de 100 mil raciones alimentarias.