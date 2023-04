Seguimos entendiendo mal a la inteligencia artificial

A principios de año en este espacio escribía acerca de que estábamos entendiendo mal el uso de la inteligencia artificial. Esto debido a que en Nueva York prohibían en las escuelas primarias el uso de la herramienta ChatGPT, comenté el hecho de que era una batalla perdida por la imposibilidad técnica de que se pudiera verificar si un texto era generado por un modelo avanzado de lenguaje (que son los bots que se han vuelto tan populares en últimos meses), además de mencionar el hecho de que decidirse a no utilizar una herramienta es estar equivocado.

Más allá de la barrera económica, sería comparable a cuando salieron los automóviles, decidir no utilizarlos porque teníamos carretas de caballos. La competencia y las ventajas de la nueva tecnología es lo que hace que la economía se mueva, en beneficio en general de la población.

Los modelos avanzados de lenguaje, son algoritmos que aprenden a relacionar conceptos entre sí, dando lugar a sus creaciones. Sean texto, imágenes o música, pero no tiene nada que ver con creatividad o inteligencia, no son máquinas pensantes o que tomen decisiones por si mismas, no tienen conciencia, así que por ahora podemos olvidarnos de tener un Terminator. Viene esto porque en días pasados han resonado algunas cartas abiertas de gente ligada a la tecnología, entre ellas de Elon Musk, (cofundador de la empresa que generó ChatGPT) donde solicitan que las empresas que están entrenando a este tipo de chats, se detengan por lo menos seis meses en su entrenamiento y desarrollo.

Entre los argumentos que indicaron, está el hecho del riesgo de este tipo de aplicaciones para los empleos en un futuro, ya varios han vaticinado que reemplazará algunas profesiones y de ahí la preocupación. Otro es acerca de la privacidad, los bots tal como funcionan ahora, aprenden de las preguntas y conversaciones que hacen con la gente, eso implica datos personales que le proporcionan y que podrían utilizar para responder a otros usuarios, con lo cual pone en riesgo información que en primera instancia debería ser pública y otro punto es que se teme que los sistemas de inteligencia artificial, superen la capacidad de análisis, comprensión y conocimiento de los humanos.

Debo decir, que entre los argumentos que indican lo que si parece preocupante es acerca de la privacidad de las personas y el mal uso que le pudieran dar otros malintencionados para generar información falsa y explotar los datos personales de los usuarios que ingenuamente le proporcionan a este tipo de herramientas. No debemos olvidar, que tal como está ahora, la tecnología es una herramienta que nos ayuda a resolver situaciones particulares, por supuesto que hasta una calculadora es más rápida que nosotros para calcular operaciones numéricas, pero no es nuestra enemiga, ni más inteligente que nosotros.

El hecho de querer pausar ese tipo de tecnología, como una petición pública por ahora y que algunos gobiernos pudieran en un futuro cercano poner cartas en el asunto, me parece preocupante. Tratar de frenar el desarrollo tecnológico por fobias no hará sino tratar de retrasar los esfuerzos por tener mejores herramientas en general.

Debo decir, además, que algunos de los firmantes son líderes en tecnología con lo cual puede significar que quieran seguir desarrollando su tecnología, sin competencia, como lo que pasó en meses pasados con la disputa por los chips 5G entre el gobierno estadounidense y las empresas chinas, Huawei entre ellas. El problema no era la tecnología, el problema era que no fueron ellos (EEUU) los primeros en desarrollarla.

