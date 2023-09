Segob descarta agresión armada contra madres buscadoras de Sonora

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, descartó una agresión con armas de fuego a las madres buscadoras de Sonora.

En conferencia de prensa, la encargada de la política interna dijo que en la reunión del Gabinete de Seguridad, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que no hubo tal agresión.

"Se informó hoy por la mañana, no se reportan esas agresiones, hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos. Hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión", dijo la secretaria.

EN CONTEXTO

Cabe recordar que ayer, tras recibir un reporte anónimo, un grupo de madres buscadoras de Sonora dijeron haber sido emboscadas al llegar a un punto de rastreo a la salida sur de Hermosillo, donde presuntamente fueron recibidas a balazos. No hubo personas heridas.