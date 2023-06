SEED no ha modificado horario de clases por oleada de calor en Durango

A través de su departamento de Comunicación Social, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) informó esta tarde que hasta ahora no hay modificaciones en el horario del ciclo escolar 2022-2023 para las escuelas de nivel básico como consecuencia de las altas temperaturas. Sin embargo, mencionaron que el tema será analizado en las próximas horas con autoridades de Protección Civil y las Subsecretarías de Educación regionales pues es importante que en cada plantel educativo se garanticen los servicios adecuados de agua, higiene, saneamiento y aire acondicionado para mitigar los efectos del calor. En todo el estado, son 5 mil escuelas públicas y privadas que atienden a cerca de 400 mil estudiantes.

En La Laguna, el subsecretario de Educación, Fernando Ulises Adame de León, informó que debido a que esta semana se espera calor extremo, están en comunicación con el personal directivo de las instituciones educativas. Aseguró que en la mayor parte de las escuelas hay aires acondicionados y que en aquellas que tienen deficiencias, están “a tambor batiente, tratando de arreglar los que están descompuestos, traemos una brigada que están tratando de arreglarnos al máximo, ya en el caso extremo, platicaremos con los maestros para dar facilidades y que no se nos vaya a lastimar algún niño por exceso de calor”. El funcionario comentó que en la región, hay unos 8 centros escolares que reportaron fallas en la ventilación y que algunos de ellos, han tenido problemas con los transformadores “pues no han podido con la capacidad”.

Recientemente, el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Luis Fernando Olvera Martínez, indicó que buscarán que las escuelas de nivel básico modifiquen los horarios de la educación física y el recreo para evitar que niños, niñas y adolescentes se expongan al Sol durante las horas de mayor radiación, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. También se propondría a las autoridades educativas que el receso se tome en el salón de clases, sobre todo porque hay planteles educativos que no cuentan con techumbres en los patios. Sobre ello, Adame de León dijo que no hay mayor problema y que se analizará cada caso en particular.

MODIFICAN HORARIOS

Este martes, padres y madres de familia reportaron que en algunas instituciones de educación privada, a partir de mañana miércoles 14 de junio se recorrerán los horarios de salida debido a la ola de calor que se registra en la Comarca Lagunera.

“Buena tarde, por este medio les damos a conocer que a partir de mañana estaremos dando salida más temprano a los alumnos, el motivo de tomar esta decisión es por cuestión del clima, ya que al no haber cambiado el horario tenemos tardes con temperaturas muy elevadas y aún con aire, clima y ventiladores, esta oleada de calor está siendo muy fuerte para todos”, informó un colegio de Gómez Palacio.