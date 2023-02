Sedena ofrece posibilidad de obtener cartilla liberada en tres meses

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de obtener la liberación de su cartilla militar en un periodo de tres meses, encuadrándose en una compañía del Servicio Militar Nacional que se localiza en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo cual, el coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, Marcos Hernández Vielma, comandante del 12o Regimiento de Caballería Motorizado; detalló las actividades que realizarán los jóvenes interesados durante su estancia de tres meses en Chihuahua.

Recordó que este documento se utiliza para diferentes trámites oficiales entre las dependencias o bien en empresas públicas o privadas; además de referir que el Servicio Militar Nacional es una obligación ciudadana y está tipificada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Se les va a dar una capacitación militar, no van a manejar armas, no van a andar en operaciones. Única y exclusivamente es aprender artes y oficios, específicamente en Ciudad Juárez; no van a estar desplegados en las calles, van a estar en una instalación militar", detalló Hernández Vielma respecto a lo que realizarán los jóvenes en tres meses.

También señaló que se les dará alojamiento, alimentación, su uniforme, se les darán talleres en diferentes artes y oficios, además de referir que cuentan con seguro médico, en caso de algún percance; aunque aclaró que no han tenido ningún incidente.

Cabe recordar que, la invitación es para formar parte del Primer Escalón de adiestramiento encuadrado en la 11/a Compañía del Servicio Militar Nacional, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua; en el periodo que comprende del 18 de febrero al 03 de mayo de 2023.

Mientras que, los requisitos son: tener entre 18 y 30 años, acta de nacimiento (actualizada), C.U.R.P. (actualizada), credencial de elector, último certificado de estudios, carta de antecedentes no penales, R.F.C., así como comprobante de domicilio y cartilla del Servicio Militar Nacional (año 2004 o anteriores).

Para mayor información, acudir a las instalaciones del 12/o Regimiento de Caballería Motorizado, ubicado en el Libramiento Norponiente Alonso Ancira, predio Las Tinajas, ejido Piedras Negras, Coahuila; C.P. 260001 o comunicarse al teléfono 8781092090.