Sedena anuncia la liberación de más boletos del Tren Maya

El general Óscar David Lozano Águila, encargado del Tren Maya, informó que de cara a la inauguración de la obra el 15 de diciembre, este 4 de diciembre se liberaron más boletos.

Señaló que para el primer viaje del 16 de diciembre, se han vendido 881 boletos, nada más de los primeros cuatro trenes que van a operar: "El día de hoy se están liberando 17, 18 y 19, estos tres días y estaremos avanzando de esa manera porque así lo programó la empresa encargada de la venta del boletaje y del desarrollo del sistema de boletaje".

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 4 de diciembre en Palacio Nacional, Lozano Águila refirió que se van liberando los trenes por día.

Explicó la razón por la que se van liberando los boletos de manera parcial: "Como ustedes saben, para que el sistema de boletaje funcione, necesitamos tener nuestra propia página, nuestro motor de pagos y una vez que se desarrolla esa funcionalidad por parte de la empresa que está desarrollando el boletaje, estaremos en condiciones de no depender de terceros".

Indicó que por el momento se venden los boletos electrónicos a través de una plataforma que no es del Tren Maya. Apuntó que se tendrá la posibilidad de vender boletos de manera local a través de taquillas en estaciones y en algunos lugares de la zona por donde pasa el Tren, además de los aeropuertos de Cancún y de Mérida.

Puntualizó que actualmente la gente compra el "viaje completo", desde Campeche hasta Cancún, por lo que la gente no podrá subir entre estaciones porque el tren ya está lleno desde el origen.

"Conforme vayamos abriendo trenes, seguramente va a haber posibilidad que haya pasajeros que se desplacen por tramos cortos (...). Ahorita se está vendiendo con la tarifa de turista nacional, y se ha vendido tan rápido que en 20 minutos se vendieron los primeros boletos del día 16", indicó al señalar que la empresa encargada del boletaje no puede hacer la liberación de todo el periodo porque la "pre apertura" es desde el 16 de diciembre hasta el 29 de febrero.

Precisó que en esta etapa, de Campeche a Cancún, habrá una detención en todas las estaciones, de dos a tres minutos.

¿CUÁLES SON LAS TARIFAS?

Sobre los costos, el general dijo que se va a tener la posibilidad de tener las tarifas del pasajero local, "que es la tarifa más baja": "Ni siquiera el turista internacional, que es un precio diferenciado, se está vendiendo. Una vez que salimos al internet se vende el Tren completo, no hay posibilidad de tener boletos de otras categorías; si ustedes se fijan, una es clase turista y otra es clase premier".

"Conforme vayamos haciendo la liberación del sistema propio del Tren Maya, vamos a estar en condiciones de ofrecer el servicio diferenciado por tipo de pasajero y por tipo de boleto", explicó.

Ante la "dificultad" de la empresa encargada del boletaje, Lozano Águila descartó que empresas vayan a acaparar la compra de boletos: "No va a haber reventa porque los boletos se están asignando a personas, no se está vendiendo a ninguna empresa, si alguien quisiera comprar más de los boletos normales; es más, una persona no puede adquirir más de cinco boletos".

Confió que a partir del 15 de enero de 2024, ya se pueda ofrecer la totalidad de boletos conforme a las categorías.