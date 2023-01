Secuela de The Batman con Robert Pattinson ya tiene fecha de lanzamiento

Robert Pattinson regresará como The Batman en la secuela de la película dirigida por Matt Reeves, que llegará a la pantalla de cine el 3 de octubre de 2025. Según se dio a conocer, llevará por nombre simplemente "The Batman Part II".

De acuerdo a la información que dio a conocer James Gunn y Peter Safran en un evento con la prensa el pasado 30 de enero, la fecha oficial de lanzamiento es el 3 de octubre de 2025.

Cabe señalar que The Batman formará parte de la marca de DC Elseworlds, es decir, todos los proyectos, ya sean series de televisión o películas, que no formarán parte del DC Universe que están armando Gunn y Peter Safran.

Además de The Batman Part II, están en la lista de próximos proyectos de DC Elseworlds, Joker: Folie á Deux del director Todd Phillips con Joaquin Phoenix y Lady Gaga como protagonistas. También la serie animada en curso de Teen Titans Go!, y una película separada de Superman bajo la producción de JJ Abrams y escrita por Ta-Nehisi Coates.

Habrá dos versiones en el cine de Batman, ya que en DC Universe se estrenará el personaje con la película The Brave and the Bold, en donde presentarán nuevamente a la dupla de Batman y Robin.

Es de destacar que The Batman fue elogiada por la crítica y es una de las películas más taquilleras del 2022, con un total de 770 millones de dólares recaudados. Recibió tres nominaciones a los premios Oscar: Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejores Efectos Visuales. Actualmente, puede verse en HBO Max.