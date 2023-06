'Secretaría de Bienestar es omisa'

El gobierno de la República a través de la Secretaría del Bienestar ha sido omiso al no abrir nuevos periodos de inscripción para el programa "Procampo o Producción para el Bienestar", lo que da muestra de que la política para el campo se está desmoronando, consideró el diputado J. Carmen Fernández Padilla.

"Es necesario abrir el padrón, la Secretaría del Bienestar tiene recursos, se debe respetar a los que tienen más de 20 hectáreas, a los paisanos que emigran a Estados Unidos de América, ya que no aceptaron las cartas como propietarios de las parcelas. No son cientos, sino miles de casos y millones de pesos que no se han entregado", puntualizó.

Informó que hace unos días, atendiendo a varias viudas de ejidatarios, le informaron que ya tienen tres años que no reciben Producción para el Bienestar y en dos años el apoyo de semilla y fertilizante, por no estar en el padrón.

"Desde hace algunos años, la política pública en materia agropecuaria dirigida a la gente del campo ha venido desmoronándose a pasos agigantados. Somos muchos los que coincidimos en que las acciones en favor del campo han venido disminuyendo progresivamente", consideró.

Al respecto, puso como ejemplo el problema que tiene que ver con miles de mujeres y de hombres, quienes, a pesar de contar con sus derechos ejidales y documentación en regla, no han sido reorientados ni empadronados para ser beneficiarios a los programas correspondientes.