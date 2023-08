Sebastián Ligarde revela que se coloca su propia orina para tener un rostro rejuvenecido

El actor Sebastián Ligarde sorprendió en redes sociales al revelar que su secreto para mantener una piel libre de arrugas era colocarse orina en el rostro.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el actor de telenovelas como Quinceañera, dio a conocer su fórmula para tener un rostro sin arrugas o con líneas de expresión, a pesar de tener casi 70 años de edad.

"Hace 35 años que yo no me pongo una crema, yo no me he hecho jamás una cirugía, ahorita no tengo ningún filtro como muchos ustedes dijeron, no uso botox, porque me quitaría la expresividad de la cara y soy un actor y para mí eso es muy importante", comenzó con su relato.

Tras esto, Sebastián mencionó que se colocaba orina en el rostro, en lugar de usar cremas: "Tengo 35 años poniéndome unas gotitas de mi propia pipi, al rededor de mis ojos, mi frente y mi cara, y luego ya dejo que eso se seque y vivo mi vida".

El actor explicó que la orina contiene urea que ayuda a mantener hidratado el rostro.

"La mitad de la orina es urea y la urea es el único ingrediente comprobado científicamente de que es un humectante, todas las demás cremas son impermeabilizantes, la urea realmente jala la humedad del músculo y te la lleva a la piel, y también la urea es un exfoliante, entonces te quita las células muertas".

Al finalizar, el originario de Estados Unidos mencionó que se tiene que colocar la primera orina del día.

"Tiene que ser la primera pipi del día, orinas 10 minutos para limpiar tus conductos y luego echas un poquito en el vaso, lo tapas con un papelito, te vuelves a dormir y cuando ya salgas de la regadera, tomas un algodoncito, los tomas y te lo pones en la piel, y ya dejas que se seque, no huele a nada, en 10 se evapora y no hay olores".

Sebastián mencionó que la orinoterapia ha sido un proceso que lleva años llevándose a cabo.

"La orinoterapia, tiene más de 5 mil años de estar en uso en la india, es la medicina más antigua que se conoce en el mundo, más antigua que la acupuntura que tiene 3 mil años, así que si ha perdurado todos estos años es porque algo de verdad tiene", sostuvo.