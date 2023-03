'Se ve más grande que la otra', Yeri Mua dice que se le voltearon los implantes

Nuevamente, la influencer Yeri Mua dio de que hablar, ya que a través de un en vivo que hizo en sus redes sociales contó a sus seguidores que cree que sus implantes de senos se voltearon.

Según dijo la famosa de internet, cree que uno de sus pechos se ve más grandes que otros, además de que puede sentirse una textura diferente.

"No creo poder, pero de este lado, cuando tú la tocas, sientes así como esto, como literal el implante se siente así", dijo.

"Creo que ya tiene tiempo que está volteada porque ya me habían dicho ustedes: 'Yeri se te ve una más grande que la otra', pero ahorita acabo de caer en cuenta. Literal, cuando estaba dormida en la madrugada, como que vi raro mi busto, como que lo vi (...) Se me veía el circulito del implante, me espanté horrible, no me dolía ni nada, pero cuando lo intentaba voltear me dolía demasiado y yo así de mierda, o sea, ya me jodí".

"Me espanté horrible, yo dije mierda, ahora resulta, ojalá el doctor solamente me diga, te las tengo que cambiar, lo malo es que wey, o sea, siempre me deprimo cuando me meto a quirófano, me pega mucho entrar a quirofano, pero si no es tan agresivo, ay no", agregó.

"Fue porque yo no me cuidé", señala.