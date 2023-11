¿Se va de TV Azteca? Jorge Campos manda mensaje a David Faitelson y André Marín

La llegada de David Faitelson y André Marín a Televisa continúa generando eco en los medios de comunicación.

Ambos periodistas deportivos sorprendieron a propios y extraños al cambiar el discurso que manejaron durante su amplia trayectoria.

Sobre su repentina decisión, Jorge Campos fue cuestionado si podría salir de TV Azteca para seguir los pasos de los polémicos conductores.

"Ya se fueron, a ver si me llevan. No sé, no me han dicho nada…", compartió sin tapujos el actual compañero de Christian Martinoli y Luis García.