Se une Diócesis de GP a Jornada por la Paz

El obispo de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, consideró que en La Laguna no se han percibido situaciones graves de inseguridad pero que hay una tranquilidad "medio puesta en alfileres", pues hay presencia de grupos que han ido incursionado en temas de control. "Mientras la cosa esté así, la gente está tranquila pero no podemos decir que es lo correcto", apuntó.

Monseñor dijo que ha estado acudiendo a los "Conversatorios por la paz" que se han realizado en distintas partes del país, con la intención de abrir espacios de diálogo para recuperar la sabiduría de la ciudadanía en los temas de paz, justicia y seguridad. Recientemente, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, convocaron a los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y personas de buena voluntad de México a una Jornada de Oración por la Paz.

"Los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país, son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz. La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús, que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz", señalaron.

Sobre ello, Estrada Solórzano expresó que estuvo en Guadalajara en un encuentro con la iniciativa privada. "Es parte de este proceso de los conversatorios por la paz, que surgieron a raíz de la muerte de los hermanos jesuitas (Javier Campos y Joaquín Mora) y que se ha venido profundizando; se prevé que en septiembre se tenga pues como la culminación ya de esos conversatorios en Puebla, se calcula que estarán participando más de mil personas en la Universidad Ibero y que de ahí pues podamos tener acciones más concretas", indicó.

Mencionó que a nivel nacional y según información reportada por distintos obispos, hay lugares que están padeciendo mucho el tema de la violencia. "Nosotros aquí en Gómez no lo hemos percibido, sí hay situaciones que no deberían darse, que nos preocupan también pero gracias a Dios no hemos tenido la violencia de hace doce años que se vivió en Torreón y Gómez".

El obispo dijo que una de las razones de los Conversatorios por la Paz es buscar acciones concretas y sensibilizar a la población, sobre temas como Ayotzinapa, por ejemplo. "Yo me pregunto cuántos Ayotzinapas han pasado en este tiempo y como si no pasara nada, entonces sí hay una situación de violencia en el país, eso es innegable".

Los conversatorios se promueven en todo el país y se pretende la participación de parroquias, comunidades eclesiales y cualquier grupo, colectivo o institución que esté interesada en la construcción de la paz. Se pretende recuperar aprendizajes para prevenir la violencia en los diferentes ámbitos de vida social y comunitaria: hogar, familia, calle, escuela, trabajo, grupo, sociedad, etc.

En Gómez Palacio recién se celebró el IV aniversario de la toma de posesión del obispo Jorge Estrada Solórzano. Dijo que está contento de estar en la Comarca Lagunera y que ha sido una bendición de parte de Dios. "Agradezco a todos los que han colaborado en la misión que me encomendaron porque esta misión no se lleva sola".