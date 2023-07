Se suman establecimientos a estrategia de Punto Violeta en Gómez Palacio

Con la intención de generar espacios seguros para aquellas mujeres que se sientan acosadas, perseguidas o simplemente una madre de familia que haya perdido de vista a su hijo, se han sumado 13 establecimientos del centro de Gómez Palacio a la estrategia denominada Punto Violeta.

(CORTESÍA)

Melissa Ramos Granillo, encargada del Agrupamiento Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), detalló que en lo que va de la presente Administración, son 13 los negocios y tres dependencias las que se han sumado a dicha estrategia.

Y es que de acuerdo con la funcionaria, la ciudadanía se ha dado cuenta que se debe tener una participación.

“Porque al final del día hay muchas situaciones que no son tanto de seguridad sino son culturales y eso siempre lo he comentado, la cultura de violencia y de muchas situaciones van más allá de haber muchos policías, de haber mucha inseguridad sino que uno como persona pueda no generarla”,, comentó.

