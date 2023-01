'Se sienten dueños', Wendy Guevara se lanza contra empleados de tienda de ropa

La influencer, Wendy Guevara, se valió de sus redes sociales para denunciar a empleados de una conocida tienda de ropa y accesorios.

La también conocida como “La perdida” subió un video en sus redes sociales en el que se queja de las personas que atienden en esos sitios.

“Yo no sé por qué los trabajan en Zara, se sienten dueños del congal, se sienten dueños de la tienda y siempre te atienden con una pinch… carota".

“Ay, no, me cae bien gordo, yo por eso no voy a esa tienda, todas se sienten bien perras. Luego allí anda su mamá trayéndoles su chicharrón prensado con frijoles para que coman”, comentó.

La publicación ha generado cientos de comentarios de los seguidores de Wendy.