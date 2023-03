¿Se siente celoso? Sebastián Rulli reacciona a los besos entre Angelique Boyer y Danilo Carrera

Angelique Boyer está estrenando galán en la pantalla chica, se trata del actor brasileño Danilo Carrera, ambos tienen 34 años y por lo que se ha visto en televisión, tienen una gran química, comparten protagónico en la telenovela "El amor invencible".

Como pareja en la pantalla comparten besos apasionados, los cuales, se podría pensar, no tienen feliz a Sebastián Rulli, de 47 años, el novio de Angelique desde hace ocho años, sin embargo, el también actor comprende de lo que se trata y toma con calma el asunto.

Recientemente se supo que Danilo Carrera se iría de México después de concluir este proyecto, y aunque en un primer momento se desconocía la causa, en entrevista con "Despierta América" detalló que debido a que su madre está en una lucha contra el cáncer, él prefiere irse de México para estar con ella.

Danilo y Angelique ya se han convertido en una pareja consentida del público, y desde el inicio los buenos comentarios sobre su amor en pantalla saturaron los contenidos en redes que hacían referencia a su amor.

"@elamorinvencible se estrena el 20 de febrero. Obvio con la estrella más grande de la televisión…. Y yo también estaré jajajaja", escribió bromista, y acompañó su publicación con una foto junto a Angelique.

Sebastián Rulli también es actor y entiende de qué se trata el negocio, sin embargo, lo cuestionaron sobre el nuevo protagónico de su pareja, y de lo que piensa de los besos entre Angelique y Danilo.

(FOTO: ESPECIAL)

Rulli aseguró al micrófono de "Hoy" que no siente celos, y que está feliz de que su amada comparta con Danilo, además, compartió que Angelique está muy emocionada con la historia, en la que interpreta a una madre de dos hijos.

"No, no, no, Danilo es un buen compañero, me da gusto que estén trabajando juntos, sé que todo mundo está súper concentrado en el trabajo, Angie está súper emocionada con la historia, va a ser una gran novela y la gente lo va a disfrutar mucho", expresó.

Ante las preguntas de si se tapaba los ojos cada vez que Boyer se besaba con Danilo en la pantalla, Rulli dijo: "No, no, si yo sé perfectamente lo que pasa delante de la cámara cuando pasan esas cosas".