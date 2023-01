Se queja Sección 44 por incumplimiento de pago

Trabajadores de la Sección 44 del SNTE en Durango se quejaron públicamente porque el gobierno del estado ha incumplido con el pago del Retroactivo del Incremento Ponderado (del 1, 2 y 3%). Por este concepto, son alrededor de 400 personas afectadas en la entidad, según informó el maestro Rubén Darío Carranzas Askins. Son entre docentes, administrativos y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

El profesor dijo que además hay 500 trabajadores homologados que ni siquiera han recibido su incremento salarial y 100 más que cubren interinatos desde el pasado 16 de agosto de 2022 y que aún no reciben ni su sueldo ni el aguinaldo proporcional.

A esta cifra, se suman 200 personas que fueron despedidas y que tampoco han recibido el aguinaldo proporcional. A estos últimos, Carranza Askins dijo que les han dicho que es probable que les entreguen el recurso hasta el próximo lunes 30 de enero.

El 30 de diciembre del año pasado, el secretario general de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Efrén Estrada Reyes, dio a conocer que las autoridades del gobierno del estado les garantizaron que el pago pendiente del Retroactivo del Incremento Ponderado para los grupos restantes, se estaría realizando ese mismo día.

De igual forma dio a conocer que estaban realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, para que en lo inmediato, también se cubriera el retroactivo para las y los trabajadores que habían obtenido su incorporación al Programa de Promoción Horizontal.

En redes sociales, hay comentarios negativos de los agremiados. Han dejado mensajes como "Ya van para cuatro días y no han depositado lo adeudado", "Ya es día 2 de enero y lo publicado desde el 30 de diciembre no se ha cumplido…" , "Nada de información, ¿qué pasó con el retroactivo?", "Es lunes 2 de enero y aún sin depósito de los pagos pendientes", "Nos podrían decir ¿cuándo nos van a depositar el pago, que nos dijeron que harían el día 30 de diciembre?", y "Sin pago del retroactivo, lo justo es que tampoco nos presentemos a trabajar. Una vez más no se cumplen los acuerdos y no podemos seguir de brazos cruzados".

Retraso

Pagos pendientes.

* Desde el año pasado, trabajadores agremiados a la Sección 44 del SNTE han hecho públicos los retrasos en el pago de algunos conceptos por parte del gobierno del estado.

* En las redes sociales del propio Sindicato han manifestado sus inconformidades.

* Algunos de los adeudos pendientes son el pago del Retroactivo del Incremento Ponderado así como del aguinaldo proporcional.