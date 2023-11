Se prepara CIJ Torreón para atender casos de fentanilo

Si bien el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón no ha recibido pacientes por consumo de fentanilo, ya se preparan tanto con su equipo técnico como médico, para brindar una atención oportuna cuando se presente un caso.

"No hemos recibido ningún paciente que haya acudido con esa demanda particular de uso de fentanilo, sabemos que ha habido presencia de fentanilo en la región por las dependencias que atienden esta área, pero no hemos recibido", dijo la directora del Centro, Cecilia Martínez López.

Sin embargo, aseguró que ya se preparan para brindar el servicio de forma inmediata.

"Nos estamos preparando, todo el equipo técnico, médico este año, hicimos un curso particular de la atención de usuarios de opiáceos, de fentanilo, morfina, especialmente y de otras drogas derivadas del opio. Entonces nos estamos preparando, esperamos que sea lo más tarde posible, esperemos que no nos llegue", detalló Martínez.

También, mencionó que llevan a cabo acciones de preventivas, que al mes de octubre se atendieron a 60 mil las personas.

La intención es evitar que se dé el consumo de dicha sustancia en la región.

El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético utilizado en la medicina como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, de acuerdo con autoridades de salud.

CONSUMO

En cuanto al servicio que se ha dado, también al cierre de octubre, informó que son 700 los pacientes, en un 50 por ciento por consumo de sustancias y el otro 50 por atención de salud mental.

Martínez detalló que el grueso de las atenciones se mantiene en los adolescentes de 13 hasta los 19 años de edad, tanto en atenciones por consumo de drogas como por atención en salud mental.

En cuanto al consumo de drogas, indicó que es la mariguana el primer motivo por el que solicitan atención, en tanto que por salud mental, es la depresión los que los motiva solicitar ayuda.

De las drogas de mayor consumo, por debajo del tabaco y el alcohol, detalló que se encuentra es la mariguana, la que ocupa la tercera posición, seguido por el cristal y la cocaína.