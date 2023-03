Se me antoja tu vida, a unos días de llegar a Torreón

Todo está listo para que el romanticismo puro seduzca a los laguneros.

Este 10 de marzo, se presentarán Susana Zabaleta, Francisco Cespedes y Raúl Di Blasio en el Teatro Nazas.

Los tres artistas ofrecerán por primera vez a los laguneros el show denominado Se me antoja tu vida, mismo que ha sido aclamado en otras ciudades.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Susana comentó que este concierto que se avecina de alguna manera dará seguimiento a lo hecho con Bocelli el pasado 22 de febrero en la región, en donde ella figuró como invitada especial.

"Este es un evento que le sigue a lo que acabamos de hacer y creo que tiene mucho que ver porque se relaciona con la música, los compositores y estos grandes maestros (Raúl y Francisco) que son increíbles y nos pueden llevar a un lugar rico", mencionó.

En cuanto al título, Se me antoja tu vida, la también actriz expresó que tiene un doble sentido sumamente atractivo.

"Siempre estamos pensando que la vida de la otra persona es la mejor. Siempre estamos discutiendo, 'es que si yo hubiera tenido' o es que 'si yo hubiera hecho' o a veces pensamos, 'se me antoja la vida de tal persona', cuando puede ser que a esa persona es a quien se le antoja la vida de uno; así es el ser humano, un poco egoísta y tiende a buscar lo que no tiene y esta (Su presentación) es una forma de decir, 'se me antoja, pero nuestra vida, la vida que tenemos'".

En la misma charla, la entrevistada mencionó que ahora que vino a Torreón (Con Bocelli) pudo conocer más la ciudad y además también habló de las bellezas con las que cuenta Parras.

"¡Qué rico volver a Torreón!, comí muy bien, conocí gente lindísima. No tenía el gusto de conocer tan, tan bien a Torreón y ahora me di la tarea de conocerlo y fue increíble. Ahora que vuelva también iré a visitar los viñedos de Parras, estoy muy orgullosa de lo que se ha hecho ahí. En verdad que estamos partiendo madres a todo el mundo".