'Se me antoja mucho', el día que Jenni Rivera le coqueteó a Andrés García en concierto

Este martes se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Andrés García. Tras esto, han sido muchos los famosos que decidieron colocar un emotivo mensaje de despedida, desde Anahí hasta el actor Roberto Palazuelos.

Sin embargo, fue la cuenta de Jenni Rivera quien despidió al fallecido actor con la declaración de amor que la misma Diva de la banda le hizo en pleno concierto.

A través de su cuenta de Instagram, se publicó un video en donde Jenni le coqueteaba desde el escenario a Andrés García, a pesar de que en ese entonces él se encontraba con Margarita Portillo y ella estaba casada.

"Sabe, señor Andrés García, disculpe el atrevimiento, pero, ¿cómo le diré? La neta se me antoja mucho desde hace tiempo, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando", dice la cantante mientras que García le lanzaba besos desde el público.

A pesar de que en ese entonces no pasó nada más allá, años después Andrés señaló que Jenni le parecía una mujer demasiado sexy.

"Jenny era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quién me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo carro", detalló.

"Ya se me estaba alborotando la hormona, pero ella tenía marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance (...) Fui y se portó maravilloso, era una mujer muy sexy, con un gran encanto y cantaba increíble", sostuvo.