Se mantiene déficit de jueces del Poder Judicial en Torreón y Saltillo

A medio año de darse a conocer que se requerían alrededor de 35 jueces en Coahuila, al día de ayer se mantiene un déficit de 30 funcionarios en la entidad, en específico para Saltillo y Torreón, esto ante la falta de recursos para su contratación.

El presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, manifestó que se requieren principalmente para bajar la carga de trabajo que se tiene en materia familiar, mercantil y civil.

“Para ayudar la sobrecarga de trabajo que se tiene sobre todo en la capital, requerimos 30 juzgadoras y juzgadores más”, manifestó.

Recordó que recientemente se nombró sólo a una juez, esto debido a que el lugar quedó vacante por la jubilación de la plaza.

Por otro lado, se tiene una lista de reserva de juezas y jueces, la cual está en espera.

Es en materia laboral se cuenta con 13 jueces y se requiere concluir toda la plantilla en esta materia.

Aseguró que lo anterior, no se debe a la falta de recursos que ha cortado el gobierno federal para la contratación de más personal.

“No tenemos toda la planilla completa porque la federación, no nos entregó los recursos para el pago de las nóminas, no hay complejidad jurídica, porque esas, si la sabemos llevar. Hay una complejidad de carácter administrativa porque no tenemos los recursos para completar las plazas al 100 por ciento”, dijo

Miguel, Mery Ayup explicó que esa cantidad deberán dividirse en los 6 distritos judiciales en materia penal, civil, familiar y mercantil.

“En la Laguna y Sureste es donde se tiene mayor densidad poblacional donde se requieran más para equilibrar las cargas de trabajo ya que tan solo en estas dos regiones se tienen el 36 por ciento de carga en cada una”, finalizó.