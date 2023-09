Se manifiestan en Torreón para exigir distribución de nuevos libros de texto

El Movimiento Magisterial de Coahuila se manifestó esta tarde en la Fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza para exigir al gobierno del estado que distribuya los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) que diseñó la SEP federal para el presente ciclo escolar 2023-2024.

"Libros de texto gratuitos. Los maestros estamos a favor. ¡Entréguenlos ya!", y "Coahuila: Los libros de texto gratuitos son el derecho de mi hijo, ¡sí a los libros!", fueron algunas de las pancartas que se observaron durante la concentración que inició en punto de las 6 de la tarde.

También se instaló un módulo para recabar firmas de padres y madres de familia con el propósito de presentar el próximo 11 de septiembre un instrumento jurídico de Terceros Afectados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señalan que el no distribuir los libros de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) puede afectar gravemente los derechos a la educación, al libre desarrollo, a la igualdad y no discriminación y al interés superior de la niñez.

El maestro frente a grupo y doctor en Pedagogía, Claudio Escobedo Hernández, miembro del movimiento dijo que las mesas receptoras de firmas se están colocando en plazas públicas y escuelas pues asegura que los nuevos LTG ya fueron respaldados por especialistas de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara y por una organización de la UNESCO. Comentaron que están a favor de una educación científica y humanista y no de una educación que sólo memoriza, mecaniza y que además es enciclopédica.

Escobedo Hernández no descartó que haya habido algún error en la ruta de elaboración de los LTG, en el sentido de que primero se diseñaron los ejemplares y luego se presentaron los planes y programas de estudio. “Sin embargo yo creo que es mucho más importante la educación de la niñez mexicana, no es válido, no es solidario con las niñas y niños de este país por un asunto legaloide detener este instrumento de apoyo para su proceso de enseñanza-aprendizaje”.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Criticaron los 72 millones 500 mil pesos que gastará el Estado para la compra de más de un millón de materiales de apoyo para educación primaria y secundaria. Insistieron en que ese recurso se puede utilizar en las necesidades que tienen las escuelas. Citaron como ejemplo que con ese dinero se pudieran adquirir 5 mil 500 minisplits, necesarios para los planteles de esta región donde las temperaturas son muy altas. También se pudieran canalizar para la adquisición de pupitres, reparación de sanitarios e instalación de techumbres.

Durante la concentración, se abrió el micrófono para que participaran docentes, padres y madres de familia y alumnos.