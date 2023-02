¡Se le advirtió! Ana María Alvarado deja plantada a Maxine Woodside en su programa

Tal como lo había advertido, Ana María Alvarado no llegó al que fuera su espacio por más de tres décadas, pues la periodista dio una entrevista en la que dejó claro que luego de que Maxine la corrió, no pensaba regresar.

"A mí me corrieron y no voy a regresar, porque cuando ya no te quieren en un lugar, ‘al buen entendedor pocas palabras’", señaló Alvarado.

Y como dicen por ahí, sobre advertencia no hay engaño, pues la experta en espectáculos no llegó ayer martes 7 de febrero a "Todo para la mujer", incluso Maxine Woodside hizo público que aunque la estaba esperando, Ana María Alvarado no se había presentado a la emisión.

La emisión del 7 de febrero comenzó con normalidad y la titular de dicho programa radiofónico, Maxine Woodside, la periodista Shanik Berman y la influencer Sugey Ábrego, quien estuvo como invitada, dieron la bienvenida a su público.