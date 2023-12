'Se irá al fondo del caso', promete AMLO tras detención de René Gavira por el fraude en Segalmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con la detención del exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, se irá al fondo en este caso de corrupción y se demostrará que no hay impunidad para nadie en su administración.

Sobre la responsabilidad del exdirector de Segalemex, Ignacio Ovalle, cuando se dio el desvío de más de 9 mil 500 millones de pesos en dicha paraestatal, el presidente López Obrador dijo que eso lo va a decidir la autoridad competente.

"A mí me importa mucho este asunto, porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir: también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso se Segalmex, gritan con esto".

AMLO celebró que René Gavira se haya entregado a la FGR, "para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales".

Señaló que no se ha dado carpetazo a este caso y que, de manera respetuosa, le ha pedido al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que este caso no quede pendiente.

"Entre otras cosas, desde luego por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo. Entonces no les quiero dejar ni un banderín, nada, es como lo de Ayotzinapa, son casos así que me importan mucho, por eso celebro que el señor se haya entregado y que se vaya a fondo".

El presidente López Obrador afirmó que no establece relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia en el poder económico y político.

"Por eso no han podido destruirme, hay algo que estimo muy importante en mi vida y es la honestidad, si yo fuese corrupto ya me hubiesen hecho, pues minilla de Peje, pero no", dijo AMLO.