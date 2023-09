Se fue la voz de las canciones de Shrek: conoce la historia detrás de All Star

Una de las mejores secuencias en la industria de la música es la de inicio de la película Shrek. La cinta tiene un comienzo sumamente divertido, pues presenta la tradicional voz de un narrador de cuentos, mientras aparece un libro en la pantalla, todo al estilo de las cintas de Disney; sin embargo, de pronto todo se corta, ya que aparece en la pantalla Shrek, un ogro. Es aquí cuando comienza a sonar el inicio del éxito de Smash Mouth, All Star, grupo liderado por Steve Harwell, quien falleció este lunes a los 56 años de edad.

El tema data del año 1999, fue un éxito por completo, puesto que para la época representaba una innovación en sonido.

Cabe señalar que antes de lanzar All Star el grupo ya había lanzado el éxito Walkin' On the Sun (1997), la disquera no quería a una banda "one hit wonder", por lo que para su segundo álbum le pidieron a la agrupación un "hit" garantizado.

La canción fue tan significativa para el grupo, que fue inmortalizada en varias películas como Inspector Gadget y Digimon.

En el 2001 Dreamworks licenció la canción para utilizarla en la película de Shrek, esto hizo que la canción volviera tomar fama, puesto que la cinta se convirtió en todo un éxito, al nivel de que ganó el primer Oscar en la historia para una película animada.

All Star supuso que Smash Mouth incrementará su fandom, aunque en algún punto de su trayectoria lo llegaron a despreciar, pues la fama venía principalmente del éxito de Shrek.

No fue la única canción que el grupo lanzó para la película, ya que también se incluyó una versión del tema I'm a Believer, canción original de The Monkees.

El impacto cultural de All Star es tal que se ha convertido en un tema usado ampliamente en internet y ha sido parodiado en múltiples ocasiones, porque su relación con Shrek la ha vuelto parte de toda una cultura de la mofa en redes sociales.