'Se fue como las chachas', Pati Chapoy recuerda la salida de 'Pepillo' Origel de Ventaneando

Esta semana Pati Chapoy sorprendió al aparecer como invitada en el canal de Yordi Rosado, ahí, la conductora habló de las diversas polémicas en las que ha estado involucrada, así como de la creación de uno de los programas de espectáculos más importantes de México, Ventaneando.

En su encuentro con el conductor, Pati Chapoy recordó la ocasión en la que Juan José Origel y su exproductora, Carla Armendariz dejaban el programa para irse a Televisa, siendo un fuerte golpe para ''la Chapoy', ya que se había quedado sin el equipo suficiente para llevar a cabo el programa.

"Un buen día llega Carmen Armendariz y me dice 'ya me voy, me llamó Alberto Ciurana, me están pagando mucha lana y me voy', yo le pregunté cuando se iría y ella me respondió 'mañana mismo', Me estaban quitando a la productora, y Carmen se llevó a todo el equipo de producción", comentó la conductora.

Tras esto, Paty Chapoy recuerda que fue en ese momento cuando también Juan José Origel se fue del programa, desencadenando una fuerte pelea entre ambos:

"Diciéndome eso, al día siguiente llega Juan José, y me dice "Ay, fíjate que me habló Alberto Ciurana y me ofreció mucha lana y ya me voy, y yo quiero despedirme ahorita del público' y le dije' no, tú ya no entras ahorita a Ventaneando, te vas en este momento', y es cuando yo en le programa digo que Juan Jose se fue como las chachas y Juan José me guardó mucho resentimiento mucho tiempo, ahora ya somos amigos".