Se escucha el 'rugir' de los Tigres del Norte en Torreón

En la Comarca Lagunera también son "Los Jefes de Jefes", de eso no hay duda.

Los Tigres del Norte demostraron su poder de convocatoria una vez más en Torreón, al reunir anoche a miles de laguneros en la Plaza Mayor.

La agrupación fundada en Mocorito, Sinaloa fue la encargada de amenizar la ceremonia del Grito de Independencia que tuvo lugar en la plaza, sitio que también se volvió una verbena popular, en donde no faltaron los antojitos mexicanos o aguas frescas.

Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, así como Óscar Lara hicieron un repaso de sus éxitos y de temas nuevos como Pan y miel, su reciente sencillo que se ha ubicado en los primeros sitios de popularidad.

La fiesta comenzó a partir de las 18:00 horas. Los colores que identifican a México: verde, blanco y rojo imperaban en los adornos, algunos alimentos o en la ropa de varios asistentes.

Con un vestido blanco y una peineta roja, Doña Esther Luévano, llegó a la plaza con bastante tiempo de anticipación, pues nunca había visto a Los Tigres del Norte, pese a que son sus ídolos.

"No había tenido dinero para verlos en otras veces que vinieron y en una ocasión mi hijo me compró boletos para verlos en el Estadio Revolución, sin embargo, me enfermé y no pude ir. Hoy -Ayer- estoy en la plaza desde las 4:00 de la tarde para que me tocara cerquita del escenario", comentó.

Juan Moisés Pérez llegó con sus hijos y su esposa más tarde. Contrario a Esther, él ya había podido apreciar el talento de los artistas.

"Los he visto en muchas ocasiones. Son grandes artistas, además ellos siempre se han preocupado por ayudar a las personas que dejan sus países en busca de sus sueños, al igual que saben opinar de problemáticas sociales o políticas", sostuvo.

Conforme pasaban las horas, la plancha de concreto recibía a más y más personas. Un total de 120 oficiales de tránsito, entre patrullas, motos y pedestres, estuvieron a cargo de la seguridad vial, mientras que una gran cantidad de elementos de la policía municipal vigilaron el desarrollo del evento.

A las 20:30 horas, Cadereira le puso su toque a la noche mexicana con su "cumbia hipster", título que le han dado a su propuesta sus integrantes, Marcelo y Raúl. Previo a tal agrupación, cantó Fernando Sujo, ganador de La Voz Azteca 2020.

Pasadas las 9:00 de la noche, Norteño Light llegó para poner a bailar y a cantar a la audiencia con sus pegajosas melodías, entre ellas, Mío y Dentro de mí.

Como se recordará; Cristina Franco, Roberto Alemán, Eder Olivas, Geovanny Castañeda y "Checo" Villanueva también abrieron el show de la Banda MS en las fiestas patrias de 2022.

La vocalista agradeció a las autoridades por invitarlos de nueva cuenta y al público por aceptar su música. El mencionado talento local estuvo en un escenario que se ubicó sobre la avenida Morelos.

Al término de la participación de Norteño Light, el alcalde, Román Alberto Cepeda dio el Grito de Independencia y posteriormente el cielo se iluminó con fuegos pirotécnicos.

Al dar las 10:30, sucedió lo que el público anhelaba. Los Tigres del Norte irrumpieron en otro entarimado localizado sobre la calle Ramón Corona.

Gritos y aplausos cimbraron la Plaza Mayor. "Los amamos Tigres", "Luis (El más joven del grupo) me encantas" y "Ustedes son los meros meros", expresaban los laguneros.

Con una producción de primer nivel, llena de pantallas y juegos de luces, la banda inició su show con La camioneta gris y Mi buena suerte.

"Buenas noches Torreón. Gracias por darnos la oportunidad de celebrar con ustedes este 15 de septiembre. Gracias por dejarnos ser parte de ustedes", dijo Jorge Hernández.

Contentos por ver a tantas almas reunidas, Los Tigres del Norte continuaron su concierto con El rengo del gallo Giro y La rutina, siendo esta segunda melodía la que provocó que los laguneros movieran sus cuerpos al ritmo de los acordes.

Ni parientes somos y Pacas de a kilo, complementaron el "set list" de la velada que se prolongó por varias horas.