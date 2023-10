Se enfrenta sacerdote de Torreón con agentes del INM por grupo de migrantes

Sacerdote se enfrenta con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por un grupo de migrantes que reclamaban sus celulares y sus identificaciones.

Fue este sábado 7 de octubre, cuando un grupo de migrantes se encontraban a las afueras de la parroquia de Fátima en Torreón, muy cercana a los patios de maniobras de Ferromex, discutiendo con agentes del INM.

En su relato, el sacerdote Rafael López, párroco del templo, detalló: “Al percatarme de la situación, le pedí a los agentes que me dijeran cuál era la razón de quitarles sus celulares e identificaciones. Uno de los agentes, me pidió que me retirara y que los dejara hacer su trabajo".

"Les pedí a los agentes que se identificaran y me explicaran con qué derecho trataban así a los hermanos migrantes. Pedí asesoría a un abogado de la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) y me orientó para realizar una queja ante Derechos Humanos”.

El sacerdote presentó una serie de fotografías, entre ellas, la de unidad en la que viajaban los agentes.

Tras la llamada, el agente en mención, regresó de forma inmediata los ocho celulares y sus respectivas identificaciones. Al tiempo, cuestionó al párroco sobre quién era él, “refiriéndome que quién era yo y que me presentara, porque el era un profesional y no éramos iguales y el además tenía maestría”.

López señaló también, que ninguno de los agentes del INM proporcionó su nombre ni su cargo. “Siendo que son funcionarios públicos y una de las camionetas no portaba placas de circulación”.

En su relato, Rafael López, quien además es el titular de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, presentó una serie de fotografías, entre ellas, la de unidad en la que viajaban los agentes.

Recordar que el sacerdote, tras la ola de migrantes que se ha registrado desde hace tres semanas en la región lagunera, acondicionó un comedor en la capilla de Santiago Apóstol, en el mismo sector, para atender a los migrantes que llegan en numerosos grupos y sobre todo, familias completas con menores de edad.