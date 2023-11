Se elevan 50 % consultas por frío en Hospital del Niño

Durante esta temporada se han elevado un 50 por ciento el diagnóstico de padecimientos relacionados con las vías respiratorias en el Hospital del Niño.

En promedio, el personal de dicho nosocomio realiza unas mil 200 atenciones médicas cada semana, de esa cifra entre el 60 y el 70 por ciento están relacionadas a males en vías respiratorios.

El titular de la Dirección Municipal de Salud Pública, Juan Esteban Aguilar, explicó que los padecimientos respiratorios son los más comunes durante todo el año; sin embargo, en la época de frío los casos repuntan.

"En el Hospital del Niño tenemos 10 pacientes hospitalizados, de los cuales 10 son pacientes en vías respiratorios, ayer teníamos nueve, siete eran problemas en vías respiratorias", detalló.

El rango de edad de los pacientes con mayor prevalencia en estos males son niños de cero a cinco años, debido a que su sistema inmunológico aún no se ha desarrollado al 100 por ciento.

ALERTA POR VIRUS

Explicó que la presencia del virus sincitial respiratorio es común durante la temporada de frío; no obstante, ha cobrado relevancia debido a que en los últimos meses ha presentado un comportamiento atípico.

"Normalmente el virus sincitial respiratorio tiene afecciones en vías respiratorias superiores y actualmente está generando afectaciones en vías respiratorias inferiores, o sea, está llegando a generar incluso neumonía", añadió.

Detalló que en el Hospital del Niño no se han detectado casos debido a que no se realizan pruebas para la detección de dicho padecimiento porque se requiere un protocolo específico para ello, pero no descartó que entre las atenciones brindadas a menores en el Hospital del Niño haya algunos casos relacionados a este padecimiento.