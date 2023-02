Alejandro Irarragorri se defiende y aclara varios puntos sobre el futbol mexicano

El propietario de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, le pone el pecho a las balas. En conferencia de prensa en la Ciudad de México ante los medios nacionales, el mandamás de Grupo Orlegi, que también maneja los destinos del Atlas en la Liga MX y del Sporting de Gijón en la Segunda División de España, aclaró varios puntos en cuanto al presente del futbol mexicano.

Luego de una larga introducción, en los que puntualizó la inversión a corto plazo con la nueva sede de los Rojinegros en la Perla Tapatía, así como a un futuro, en la remodelación de las instalaciones del equipo asturiano en el norte de la península ibérica y también la inyección de capital que recibió recientemente el TSM, rápidamente fue cuestionado por los reporteros capitalinos acerca del proyecto del Tricolor y del balompié azteca.

Opinó sobre la llegada de Diego Cocca al timón de la Selección Mexicana, un técnico al cual conoce. Primero, llegó a los Guerreros en el 2011 tras la salida de Rubén Omar Romano, dejando la base para que los albiverdes de la mano del "Maestro" Benjamín Galindo, ligaran finales consecutivas en el Apertura de ese año, donde cayeron ante Tigres y en la del Clausura 2012, en la que derrotaron a los Rayados del Monterrey.

"Para mí, Diego Cocca tiene la espalda y el conocimiento del futbol mexicano para junto a las directivas y equipos hacer un bloque fuerte. Hoy la afición lo que quiere es una Selección Mexicana que lo represente y eso será clave", dijo el directivo.

Cabe recordar que Cocca luego de ser campeón en su natal Argentina con el Racing Club de Avellaneda y dirigir a otros equipos en su país y Millonarios de Colombia, así como a los Xolos de Tijuana, llegó al Atlas ya en poder de Orlegi en el 2020, haciéndolos bicampeones en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

MERECIDO

Dejó en claro, que al estar Diego Martín dentro de los candidatos, tenía todos los méritos para hacer un buen trabajo, por lo que deberán aprovechar su proyecto, de cara a la Copa del Mundo 2026 que se verificará en México, en conjunto con Canadá y Estados Unidos.

Confesó que como nuevo miembro del comité de Selecciones Nacionales, dio su punto de vista no solamente del ahora estratega nacional con el que trabajó en La Laguna y Guadalajara, sino del uruguayo Guillermo Almada, que llevó a los Guerreros a un subcampeonato en el Guardianes 2021.

"Se presentó un grupo de candidatos, cada uno hizo una presentación y después hubo discusiones. Me preguntaron sobre el trabajo de Diego Cocca y Guillermo Almada, hombres con los que trabajé. Al final la decisión fue unánime".

Enfatizó que en ningún momento propuso a Cocca como timonel nacional y menos, para afectar a los Tigres de la UANL, en este arranque del Clausura 2023.

"No, en mi cabeza no estaba que Diego Cocca dejara una posición que tenía en Tigres en ese momento. Creo que todos los entrenadores que se entrevistaron cumplían con los requisitos, por ello no tendría que ser sugerido por mí. No fue un tema que se me ocurrió a mí", expresó.

Pero también detalló el cómo se vivió el proceso de selección: "Cuando fui invitado a participar en este comité, me explicaron como funcionaría y qué es lo que se esperaba de nosotros, no dudé ningún segundo en aceptar".

Y además agregó: "Creo que el proyecto comienza muy bien armado. Se discutió si se buscaba un entrenador del entorno y si la nacionalidad era relevante. Cuando se hizo la lista, estuvo bien fácil. ¿Quiénes tienen los méritos? Todos los que se entrevistaron. No tuvo por qué ser sugerido por mí".

DESCENSO Y MULTIPROPIEDAD

Sin querer entrar en polémica con los dirigentes de Grupo Pachuca, que tiene a Tuzos y al León como sus representantes en la Liga MX, así como al Real Oviedo, en el ascenso en el futbol español, manifestó que se lleva mejor con unos dueños que con otros, además que le desea la mejor de las suertes a la familia Martínez.

Ejemplificó que en las ligas profesionales de Estados Unidos, incluyendo la MLS, no existe el ascenso ni el descenso, al existir más confianza de invertir para nuevos dueños y en el caso de la multipropiedad en México, hay debido a que no se tienen a nuevos inversionistas que apuesten por el futbol.

"A mí me gusta el ascenso y descenso, pero más allá de que me guste, tenemos que ver su estructura. Cuando había un ascenso y descenso pocos jugadores se quedaban, las cuentas no daban, es algo que viene de la esencia, pero que, en el mundo actual, debe tener procesos", señaló.

De la multipropiedad advirtió que es una medida necesaria en la actualidad, pero requiere de la creación de un proyecto a largo plazo y no por decreto eliminarse, en caso que no existan las condiciones para la solvencia de los equipos, en este caso, dentro del máximo circuito.

"Hay cosas que debemos seguir trabajando para reinventarnos, la multipropiedad es una, sí, pero si se resuelve por decreto no es lo mejor. Quieren venir a tapar el sol con un dedo de lo que sucedió. Desde la óptica de nuestro grupo, hay que atacar temas estructurales del futbol mexicano, pero con estrategia y orden".