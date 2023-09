Se cumplen dos años de la desaparición de Sugey

Este lunes 4 de septiembre se cumplen dos años de no tener noticias de Yajaira Sugey Parra Hernández, quien desapareció cuando pretendía regresar a Torreón del puerto de Mazatlán, donde viajó en compañía de, David Garay Quiñónez, quien también se encuentra desaparecido.

Alma Delia Hernández García, madre de Sugey, realizará hoy por la tarde una caminata que partirá del memorial del Árbol de la Esperanza, de la Alameda Zaragoza, en punto de las 18:00 horas, rumbo de la catedral de Nuestra Señora del Carmen, donde se ofrecerá una misa a las 19:00 horas, para su pronto regreso a casa.

La madre de Sugey ha viajado a Culiacán en busca de su hija. (VAYRON INFANTE)

Alma aún tiene un cabestrillo en su brazo derecho, producto del accidente automovilístico el 18 de mayo de 2022, cuando se dirigía a continuar con la búsqueda de su hija al puerto de Mazatlán. Era acompañada por dos agentes adscritos a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Coahuila, de los cuales uno perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Un auto los chocó de frente, en el kilómetro 185 de la autopista Durango- Mazatlán.

Pese a ello y a que el fatal accidente la dejara “fuera de circulación” por un mes, Alma no se desanima, aunque reconoce que hay momentos muy duros en los que piensa dejar todo. “Sigue siendo muy difícil, hay momentos en los que uno pierde la esperanza, pero a seguirle”, dijo Alma, ahora con más esperanza, pues luego de meses sin tener una sola pista que pueda ayudar con el paradero de su hija, de 23 años, surgió una nueva, “de hecho tenía mucho tiempo que no tenía pista, pero ahora que fuimos, nos dio más esperanza”.

“Y esta vez estoy en la espera de que me den fecha porque he estado mando correos a la Comisión de Búsqueda (de Sinaloa) y están por darme otra fecha para ir otra vez, me van a dar búsqueda en Mazatlán, pero también quiero ir a Culiacán en donde dieron esa pista”, compartió.

Alma comentó que gran parte de sus viajes que ha hecho a Sinaloa han sido con recursos propios y otros más con apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas de Sinaloa, en compañía de su madre.

Reconoció que también ha habido momentos de miedo, sobre todo porque ha andado en barrios peligrosos en la ciudad de Culiacán, atendiendo algunas pistas que ha recibido de forma anónima.

De aquel día

El 1 de septiembre de 2021, Sugey salió de Torreón, en compañía de David, en un automóvil Jetta con placas FLR-62-78 del estado de Coahuila, el cual tampoco ha sido ubicado.

“Este muchacho, David, la invita un fin de semana a Mazatlán, que iban por dos días, de hecho iban él y otros amigos, pero al último los amigos se echaron para atrás, entonces fueron a su casa, estuvieron en casa de la mamá de David. Y al último se fueron para sus casas, nada más sale mi hija con él, y se instalan en el hotel Alo select, y siempre tuve comunicación con ella, hasta ese día, el día 4 de septiembre”, compartió.

La madre estuvo tranquila, pues veía las fotografías que compartía su hija en la red social de Facebook así como a ella a su teléfono. “De hecho me mandó una ubicación de unos pollos porque dice que estaban muy ricos ahí, para cuando fuéramos.

Me mandó mensajes donde decía que iba a salir para acá, de hecho unos amigos de ella estaban conmigo esperándola, quedó con ellos de verse al llegar”, pero no llegó y fue entonces que la pesadilla comenzó.

Desde entonces, Alma ha emprendido la búsqueda de su hija mayor, aunque eso represente dejar por muchos días a sus dos hijos menores, quienes preguntan por su hermana, que si ha tenido noticias.

Es por ello que ahora que se cumplen dos años de su desaparición, pide: “que me hagan llegar información sobre ella, que no se van a meter en ningún problema, que todo será anónimo, hay muchas personas que me mandan mensajes… Ya no nos interesa por qué las tienen o por qué se las llevaron, sólo la queremos de regreso, pues ya son dos años… Ella no debía nada a nadie, no andaba en nada malo como para que le pasara eso. Lo único que queremos es recuperarla”.