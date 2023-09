Se cumplen 2 años sin psiquiatra en el Cisame de Gómez Palacio

Se cumplieron dos años sin psiquiatra en el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) de Gómez Palacio. La secretaria de Salud de Durango, Irasema Kondo Padilla, dijo que hay un contrato federal disponible, pero que no hay perfil. "Hemos hecho la oferta a los médicos recién egresados de la especialidad, a los que son psiquiatras que ya están en el estado de Durango y a los médicos de otros estados se les hace la invitación, sin embargo, pues no. La verdad es que los egresados también a nivel nacional son muy pocos y se quedan en otros estados, no aceptan", declaró.

Comentó que el estado ha estado trabajando en el decreto del gobierno federal, en el cual se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, misma que tendrá entre sus actividades elaborar las estrategias y los programas de promoción, prevención y atención de problemas y trastornos de salud mental, así como de la adicción al alcohol, tabaco, nicotina, y cualquier otra sustancia que pueda provocar daños a la salud.

"Próximamente estaremos presentando también un proyecto para esta fusión, tanto del área de Salud Mental, el área de Adicciones y el ISMED", apuntó.

El Cisame se localiza en el fraccionamiento Villa Nápoles y la dirección general se encuentra acéfala, pues el psiquiatra también realiza esa función.

Gerardo Armendáriz Muñoz, administrador de las Unidades de Especialidades Médicas en la región lagunera de Durango (mejor conocidas como UNEME's) informó que la atención de consulta externa en psiquiatría se maneja por ahora en base al sistema de referencia y contrarreferencia.

Esto significa que los pacientes con problemas de salud mental, como esquizofrenia, ansiedad, paranoia, depresión mayor y trastornos de personalidad, entre otros, son canalizados al Hospital Nuevo de Gómez Palacio para que sean atendidos por dos médicos psiquiatras que tienen diferimiento de citas de hasta cinco meses. De enero a julio de 2023, se han contrareferido a 57 pacientes a dicho hospital, de entre los 30 y 60 años de edad.

CON LA MISMA PROBLEMÁTICA

Armendáriz Muñoz dijo que este asunto no es privativo de La Laguna pues hay otros Centros Integrales de Salud Mental en el país que enfrentan la misma problemática. Dijo que especializarse en psiquiatría no es una tarea sencilla, aunado a que los médicos y médicas de formación le apuestan a otras especialidades como Ginecología o Cirugía General.

"En el caso de la psiquiatría pues son muy pocos, quizá no vean un panorama muy cierto, no vean mucha oferta. Con los cambios que se vienen experimentando en materia de salud mental esperamos que esto resurja. Tiene que ver todo, desde la organización y reorganización de los servicios de salud mental, el estigma mismo de la profesión y la carga de trabajo, es multifactorial", señaló.

SERVICIOS EN CISAME

El Cisame de Gómez Palacio ofrece servicios ambulatorios para la detección, atención y rehabilitación oportuna en salud mental a usuarios que requieren de atención especializada y que en su mayoría no cuentan con seguridad social. Se debe otorgar el servicio a través de consultas externas en psiquiatría y psicología, También otorgan terapias funcional, psicosocial y profesional de rehabilitación al paciente y hacen promoción de la salud mental.

Para todo ello, se cuenta con dos psicólogos, dos personas de Trabajo Social, dos enfermeras, un encargado de calidad, un auxiliar administrativo y archivo clínico, un despachador de farmacia, una recepcionista, un médico pasante, equipo de seguridad y de limpieza, así como un administrador que se encarga del despacho de los asuntos de la dirección.

El Centro tiene un promedio de 451 acciones mensuales y en los primeros siete meses del año, tienen un registro de mil 923 consultas y sesiones, así como 3 mil 500 pacientes activos.