Se compromete alcalde de Monclova a intervenir en AHMSA

El presidente municipal de Monclova, Mario Dávila Delgado, se comprometió con los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México a intervenir y ser interlocutor con los diferentes órganos de gobierno para apoyar en la solución del problema.

El secretario general de la sección local 147 del Sindicato Democrático, titular del contrato colectivo de trabajo de AHMSA uno, Fidencio de León Montalvo, señaló que confía en el apoyo del alcalde y dijo esperar una solución pronta al problema.

Señaló que la base trabajadora necesita una respuesta clara y precisa sobre cómo y cuándo se solucionará el problema financiero de la metalúrgica.

La base trabajadora tiene dos semanas de retraso en el pago de sueldos, no han cobrado el premio de asistencia y las ex esposas tienen un mes sin recibir la pensión que a sus ex maridos AHMSA les retiene.

Informó que por la mañana de este miércoles se levantó la toma de la Planta 1 de AHMSA y dijo que los trabajadores esperan el pago del premio de asistencia y de la semana 16.

Explicó que hasta el momento no se ha hablado del ahorro, pero dijo que la intención es esperar al pago de las prestaciones contractuales vencidas.

Advirtió que en caso de no concretarse esto podían realizar nuevas medidas de presión a partir de las cuatro de la tarde.

El alcalde por su parte indicó que buscará con los directivos de AHMSA y con los demás órdenes de gobierno información y apoyo para los obreros.

El munícipe recibió a los obreros de la sección 147 en la sala de Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal, y les expuso su preocupación por la situación que prevalece en AHMSA.

Los trabajadores sindicalizados exigen que se les paguen los salarios, vales, premios y demás prestaciones vencidas y que se regularice el pago de los sueldos y que no haya retrasos en los depósitos semanales del sueldo.