Se burlan de mujer por inspirarse en una app para el nombre de su bebé

Elegir el nombre de un bebé es sin dudas una de las decisiones más importantes que puede tomar un padre, ya que el mismo no solo servirá para llamar a su hijo o hija, sino que el mismo también formará su personalidad.

Sin embargo, algunos padres y celebridades han decidido desafiar las "reglas" o lo que es "normal", y se han jugado por nombres inspirados en la naturaleza, ciudades, e incluso también en aplicaciones de citas.

Esto ocurrió con una mujer que decidió llamar a su hija "Tinderleigh", y la inspiración la obtuvo de la aplicación de citas Tinder. El padre de la criatura se indignó ante esta situación y aseguró: "Estoy muy dolido".

La mujer compartió la decisión que tomó sobre el nombre de su hija en un grupo privado de Facebook llamado "Space Coast Mom Life", lugar donde las madres comparten inquietudes y se ayudan entre sí. La joven madre también compartió en el grupo la grave pelea que tuvo con su pareja por el nombre que eligió para su bebé.

El posteo en Facebook no solo se volvió viral en dicha red social, sino que también ocurrió lo mismo en Reddit. Los padres de "Tinderleigh"se conocieron hace más de un año a través de Tinder y la madre de la bebé asegura que le debe todo a esa red social, puesto que gracias a ella encontró al "amor de su vida".

"Quiero ponerle Tinderleigh porque nos conocimos en Tinder hace poco más de un año. El sitio me ayudó a encontrar a mi verdadero amor y creo que el nombre es perfecto", explicó en el posteo la madre de la bebé. Sin embargo, el padre de la pequeña no está de acuerdo con este nombre y "piensa que es vergonzoso y no quiere que la gente sepa que se conocieron allí". "¿Cómo puedo convencerlo de lo especial que es este nombre para mí?", escribió la madre.

La joven pidió consejos en el grupo de Facebook para solucionar este problema, pero lo único que recibió fueron burlas, como por ejemplo un mensaje que decía: "El próximo bebé se llamará Divorceleigh", en alusión a que se viene el divorcio para esta pareja.