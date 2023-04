'Se aprenden más rápido tus canciones', profesor pide a Peso Pluma hacer un corrido con las tablas de multiplicar

Peso Pluma es el cantante mexicano originario de Guadalajara que ha conquistado los primeros lugares en las listas de popularidad de distintas plataformas digitales.

Recientemente, Billboard, que es una prestigiosa revista en materia musical, compartió que el cantautor ocupó cinco posiciones en el Hot 100 de su ranking.

En Spotify ha conseguido ser el más escuchado de México; pues tiene 31 millones, 150 mil 837 oyentes mensuales.

Pero eso no es todo, ya que su éxito ha ido en aumento y ha colaborado con artistas de talla internacional como Nicki Nicole y Ovy on the Drums.

Los corridos bélicos de Peso Pluma también son populares en TikTok, y millones de usuarios usan alguna estrofa para subir un video y que se vuelva tendencia. Incluso varios influencers han replicado los trends con alguna canción como "Ella Baila Sola".

La Doble P, como también se hace llamar el cantante, ha causado gran influencia en los jóvenes.

Tan es así que un profesor de secundaria llamado Raymundo Palomo, le mandó un mensaje a su cuenta oficial, para pedirle que componga una canción, que en entre las estrofas, mencione las tablas de multiplicar o los estados de la República.

Describe que sus alumnos aprenden con mayor facilidad las canciones que lo que él trata de enseñarles.

"He compare solo quería comentarte si podías sacar canciones con las tablas de multiplicar o los estados de la República, soy el profesor Raymundo, de secundaria, y mis alumnos se aprenden más rápido tus canciones. Ayudarías mucho. Gracias desde frontera", escribió.

Algunos comentarios fueron los siguientes: "La culpa no es del cantante, es de los papás por ponerle ese tipo de música. Él no está para educar a tus hijos o alumnos", "Ya hizo la canción amigo que no ves que la canción dice soy bueno para las cuentas", "Ojalá que sí se haga posible esto!", "Lo apoyamos compartiendo, profe", entre otros.

La publicación tiene más de mil interacciones y más de dos mil personas lo han compartido; pero hasta el momento el cantante no se ha pronunciado.