Unión Laguna deja ir ventaja y cae ante El Águila de Veracruz en el segundo de la serie

Rally de 5 anotaciones durante la apertura de la sexta entrada, llevó al Águila de Veracruz a vencer anoche a los Algodoneros del Unión Laguna con pizarra final de 5 carreras a 3, para igualar a un triunfo por bando, la serie Inter Zonas que se disputa en el Estadio de la Revolución.

Los Guindas vieron rota así su racha de 3 victorias y cayeron a récord de 15 ganados y 13 perdidos, mientras que el Águila se colocó en 14 y 15; aunque lo más doloroso para el equipo lagunero es que su pitcher abridor, Luis Gámez, salió lesionado y será evaluado para saber cuánto tiempo requiere su recuperación.

PEGA PRIMERO

La ofensiva lagunera carburó y aprovechó desde la misma primera entrada para atacar los lanzamientos del derecho californiano Joshua Guzmán, a quien le fabricaron par de carreras durante ese amanecer del juego. Edgar Robles dio la voz de ataque al negociar base por bolas y aunque Albert Lara entregó el primer out con elevado al jardín derecho, Didi Gregorius disparó su quinto doblete de la temporada y enseguida, "El Conejo" Robles anotó la carrera "de la quiniela" al aprovechar un lanzamiento descontrolado, Jonathan Villar se ponchó para el segundo out, pero Nick Torres respondió con hit sencillo para llevar al neerlandés Gregorius hacia la registradora.

Aunque Guzmán se las ingenió para colgar la argolla en la segunda tanda, los Guindas volvieron a timbrar durante el tercer acto, sin necesidad de pegar un solo hit: Torres recibió base por bolas, avanzó a segunda mediante un balk, se movió a la antesala con rola de Villar y llegó barrido a home tras aprovechar otro wild pitch. Por los dueños de casa, abrió juego el derecho Luis Gámez y retiró sin daño par de innings, pero durante el tercer episodio se dolió del hombro de lanzar y lamentablemente tuvo que abandonar el juego, para ser relevado por Omar Araujo, a quien se le llenó la casa, pero salió ileso al dominar a Jesús Valdez con elevado al cuadro.

REMONTA LA VISITA

Durante las entradas subsecuentes se gestó un buen duelo de lanzadores, apoyados por buenas jugadas defensivas, para mantener la pizarra sin mayor movimiento, hasta que durante la apertura del sexto rollo llegó la rebelión de los porteños, quienes armaron tremendo rally de 5 anotaciones para darle la vuelta al score.

Con un out, "Cacao" Valdez pegó rola por tercera base, donde Villar cometió error que le abrió la puerta a los visitantes, pues Edwin Espinal disparó sencillo al derecho y enseguida, José Gaitán sonó hit sencillo que llevó al veterano Valdez hacia la registradora con la primera rayita visitante.

Marco Fregozo entró al relevo y no ofreció soluciones, pues recibió una línea fuerte de Carlos Arellano, la pelota le pegó en el guante a Villar que tuvo una gran reacción, pero no pudo retenerla y en la jugada anotó Espinal la segunda carrera visitante. Todavía, el veterano Christian Zazueta atizó un doblete por todo el jardín izquierdo para llevar a Gaitán hasta el pentágono con la del empate y a Arellano hacia la antesala, aunque Fregozo ponchó a Cristian Mejía para el segundo out, ahí terminó su actuación y fue relevado por el zurdo Santiago Gutiérrez, quien lanzó un wild pitch aprovechado por Arellano para timbrar la carrera del despegue y Gustavo Núñez ejecutó un efectivo toque de bola con el que llegó a salvo hacia la primera base y permitió a Zazueta pisar home para redondear el rally que al final le dio la victoria a los porteños.

Aunque los Algodoneros fraguaron sus oportunidades para al menos igualar el marcador, el relevo del Águila se impuso, Jonás Garibay colgó el cero en la sexta, Tyler Madrigal hizo lo propio en la séptima, Kevin Escorcia se quitó la espina y retiró en blanco la octava, para que el zurdo Samuel Zazueta cerrara el juego con otra argolla en la novena tanda, con lo que se apuntó su primer salvamento de la temporada, mientras que por los Guindas, Alejandro Gallegos tuvo un buen relevo para no permitir daño de los veracruzanos.

DECISIÓN

El abridor Joshua Guzmán se llevó su tercera victoria del año, con labor de 5 entradas lanzadas, en las que recibió 3 hits y 3 carreras, otorgó 4 bases por bolas y ponchó a par de bateadores; la derrota fue para Marco Fregozo, quien solamente consiguió un out por la vía del ponche, pero admitió 2 imparables y 2 carreras limpias que hicieron la diferencia, pues las otras 3 carreras fueron para Omar Araujo, 2 de ellas fueron limpias.

La serie culminará y se definirá hoy, con juego a partir de las 19:30 horas; los abridores probables son José Valdez (0 - 1; 9.64 ERA) por el Águila y Joe Van Meter (0 - 1; 4.08 ERA) por el Unión Laguna.