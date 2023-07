'Se acabó la tregua' del Alcoholímetro en GP

Se reactivó el Operativo Alcoholímetro en Gómez Palacio a partir de las 8 de la noche de ayer jueves.

A partir de las 8 de la noche de ayer jueves se reactivó el Operativo Alcoholímetro en Gómez Palacio por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad. "Se acabó la tregua", dijo la alcaldesa Leticia Herrera Ale, quien lo anunció en rueda de prensa ayer como una medida apremiante tras el aparatoso accidente donde una patrulla de Tránsito y Vialidad, de las recién adquiridas, resultó en pérdida total, además de que dos agentes de esta corporación se encuentran hospitalizados por la imprudencia de un conductor ebrio.

"Tuvimos un choque muy fuerte de un ciudadano contra una patrulla de Tránsito y Vialidad de nosotros. Venía el muchacho por la avenida Madero en sentido contrario y además con un grado de alcohol muy superior a lo permitido y quiero decirles que a raíz de lo que pasó con esta persona, vamos a volver a reactivar el alcoholímetro y a partir de hoy jueves en la noche vamos a volver a reactivarlo", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera.

La alcaldesa mencionó que su gobierno había dado un tiempo de tregua respecto al operativo Alcoholímetro, con motivo de la Feria de Gómez Palacio, durante la cual hubo saldo blanco, lo que agradeció a la población.

"Se comportaron a la altura y yo se los dije, ¿cómo voy a venderles alcohol y luego a media cuadra ponerles el alcoholímetro? Pues eso no es congruente y muchas gracias porque se divirtieron y no hubo ningún accidente y eso me agrada, pero a raíz de lo que sucedió hoy (ayer) en la mañana, en la noche quiero el alcoholímetro en los lugares donde decida el director de Tránsito. Se acabó la oportunidad porque no entendemos", dijo la alcaldesa.

Mencionó que el joven conductor pudo haber ocasionado una tragedia mayor, pues uno de los agentes tuvo un fuerte golpe en la cabeza y en el tabique nasal, además de que el otro perdió los dientes. El joven después de chocar la patrulla se impactó contra una barda.

El director de Tránsito y Vialidad, Eduardo Rangel Arámbula, dijo que el conductor manejaba con un grado de alcohol en la sangre superior al tercero y quedó a disposición del Ministerio Público por los daños ocasionados y las lesiones causadas a los elementos de Tránsito.

DIERON DE BAJA A ELEMENTOS

En otro caso, la alcaldesa Leticia Herrera hizo del conocimiento público que los elementos, expuestos en un video en redes sociales, donde se muestra un mal comportamiento de su parte para con los ciudadanos, ya fueron dados de baja de la corporación.

"Ellos no acataron las instrucciones que tienen desde que entraron, de que tenemos que darle la atención a la ciudadanía y respetarla, aunque a veces no lo respeten a nosotros como autoridad, entonces, fueron dados de baja inmediatamente. Exhorto a todos los funcionarios públicos, inclinándome con los de Seguridad Pública y Vialidad, a que respetemos a la ciudadanía y que no caigamos en provocaciones, puesto que cualquier persona actualmente usa las redes sociales y puede grabar lo que sucede. No estoy dispuesta ni voy a permitir agresiones a la ciudadanía", aseguró.

