'Se acaba de morir',Venga la Alegría juega pesada broma y 'matan' a Eduin Caz

En los últimos días, se ha hecho muy popular en TikTok una pesada broma, en la que varios usuarios simulan leer noticias falsas sobre la muerte de un famoso artista para ver las reacciones de sus fans. Aunque para muchos, esto se ha convertido en algo sumamente entretenido, pero para otros, como Flor Rubio, estos juegos han resultado ser de muy mal gusto.

La producción del programa "Venga la alegría" decidió sumarse a este "trend" y jugarles una broma a todos los conductores. Durante uno de los cortes y aprovechando que todos estaban reunidos en una sala, dentro del foro, uno de los miembros del staff interrumpió la plática para decir en voz alta: "Se acaba de morir Eduin Caz".

Como era de esperarse, el elenco del programa y hasta la nueva productora, Maru Silva, expresaron inmediatamente su sorpresa, pero quién reaccionó más afectada fue la titular de la sección de espectáculos, Flor Rubio: "—No, ¿cómo dices eso?", dijo en un primer comentario, para después pedir detalles sobre el supuesto fallecimiento: "¿Pero de qué o qué?", agregó.

(FOTO: ESPECIAL)

Todavía asombrada se acercó junto a su colega, quien aseguró que el deceso era resultado de un fatal accidente automovilístico. "Dios mío santo", "seguro iba borracho", fueron algunas palabras de los conductores; posteriormente, Rubio salió del lugar para realizar algunas llamadas y corroborar la información.

Minutos después y una vez que Flor estuvo de vuelta en la sala, se reveló que todo había sido una broma: "muchachos es una broma, tranquilos, una disculpa Flor Rubio, tranquila".

https://www.facebook.com/reel/548308107345398?mibextid=0NULKw&fs=e&s=TIeQ9V

Ya mucho más aliviada, y lejos de reírse como el resto de los demás, la periodista se molestó muchísimo y antes de que se cortara el video se le puede escuchar decir "A mí no".

En redes sociales, donde se compartió el clip, los usuarios también se expresaron sobre la "broma", incluso dividieron opiniones, pues mientras unos se molestaron, algunos más sí se divirtieron, pero con el hecho de que la conductora quisiera sacar la nota de un hecho que era falso.

"No le hagan eso a mi querida Flor Rubio", "Soy fan de que ya estaba sacando la nota, eso es compromiso", "No soy fan de Firme y nunca lo seré, pero esas bromas no se hacen", "Me chocan ese tipo de bromas virales", "Para los que no saben, esas son las bromas que ahorita están virales, no se lo tomen personal", "De seguro Mara le hubiera quitado la nota a Flor", son algunos comentarios que se pueden leer.