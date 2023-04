“Hay tres cosas en la vida que reamente amo: Dios, mi familia y el beisbol. Sólo que cuando empieza la temporada, cambia un poco el orden”

-Al Gallagher-

Siempre es emocionante el vivir un nuevo Día Inaugural en otra temporada de beisbol profesional, una sensación que los laguneros hemos vivido en 60 ocasiones a lo largo de la historia, una tradición que experimentamos año con año, de forma ininterrumpida, desde 1983. Esta noche, los Algodoneros del Unión Laguna inician la persecución de un sueño que ha sido elusivo desde 1950, el coronarse campeones de la Liga Mexicana de Beisbol implica muchos más factores que solamente conformar un equipo competitivo, hay miles de situaciones y circunstancias que pueden hacer la pequeña gran diferencia entre lograr el objetivo o quedarse en el camino.

Guillermo Murra Marroquín inicia su quinta temporada al frente de la oficina Guinda y mantiene la mirada puesta en lo más alto, un gallardete que regrese al Unión Laguna a los primeros planos, objetivo para el que, en conjunto con el gerente deportivo, Francisco “Chiper” Méndez, realizaron diversos ajustes al roster. Lo que más llamó la atención de los aficionados, fue la elección de los siete peloteros extranjeros que integrarían el plantel, pues en el campo de entrenamiento llegó a haber hasta 14 peloteros foráneos, por lo que era necesaria una depuración. Finalmente, quedaron fuera del roster elementos como Chase Simpson, quien estaba visualizado para ser uno de los bateadores de poder del equipo, además de cubrir la tercera base, sin embargo, su productividad en pretemporada no fue la mejor, aunque “se calentó” en los últimos juegos amistosos. Loiger Padrón tampoco apareció en el roster de 41 jugadores pertenecientes al equipo (deben ser máximo 32 en el roster de cada día), no deja de ser extraño, pues el año pasado logró cumplir con la encomienda de lanzar la séptima entrada, pero sobre todo, porque desde 2022 se inició su proceso de naturalización como mexicano, que al parecer no se logró completar, caso contrario al velocista Kender Villegas, quien ya jugará como nacional.

El pitcher cubano Yoanys Quiala permanece en la lista del equipo, aunque no está activo en esta serie inaugural, mismo caso de Rafael Pineda, aunque él está ausente por lesión. Justin Nicolino, en quien se tenían grandes expectativas, no hizo el equipo y los Guindas le dieron las gracias, por lo que la rotación de abridores no cuenta con ningún zurdo. Quien sorprendió con su nivel y se ganó un lugar, fue Henry Rodríguez, “El Pollito” es un viejo lobo de mar en la Liga Mexicana de Beisbol y lo demostró al batear a diestra y siniestra durante la pretemporada, por lo que iniciará en el roster, a pesar de mantener el status de extranjero. La elección de los integrantes del roster siempre tiene polémica, finalmente, es un ingrediente más del bello Día Inaugural. Nos vemos en el estadio y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27