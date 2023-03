Resta menos de un mes para que se cante el "Playball" en la Liga Mexicana de Beisbol, lo que nos pone de buen humor luego del excelente sabor de boca que dejó el Clásico Mundial 2023, quizá la mejor edición en la historia de este torneo. Los aficionados laguneros aguardan con ansias la llegada del viernes 21 de abril, cuando se jugará el duelo inaugural ante los Sultanes de Monterrey, actuales campeones de la Zona Norte, que se han visto forzados a formar una nueva estructura de su equipo, luego de la salida de elementos estelares como el pitcher Yohander Méndez y el antesalista Orlando Calixte, quienes partieron al siempre atractivo beisbol oriental.

Los Algodoneros del Unión Laguna son los que nos atañen, el equipo ha logrado dos visitas consecutivas a los playoffs en la muy competida Zona Norte y ahora apuntan a meterse nuevamente en la fiesta por la disputa del gallardete, ya con una mentalidad mayor, sin conformismos con únicamente calificar, sino con el deseo de trascender. Asistir al campo de prácticas en el estadio de la Revolución es una maravilla, con más de 50 peloteros luchando por un lugar en el roster, batazos por aquí, pitcheos por allá, cátchers bloqueando lanzamientos más allá, lanzadores corriendo la milla en el outfield, otros en las jaulas de bateo detrás del jardín izquierdo, en fin, beisbol por donde se vea, lo que el fanático disfruta como niño en juguetería.

Con buena disputa en prácticamente todas las posiciones, los pendientes de la oficina comandada por Guillermo Murra, pasan por el bateo de poder tras la salida de "Jesse" Castillo, que junto a Yangervis Solarte fue el máximo jonronero del equipo, es una urgencia el traer a alguien con dinamita en las canillas. Kennys Vargas no ha llegado a un arreglo con los Tecolotes de los Dos Laredos y ha surgido como opción para los Guindas, aunque ellos tienen los ojos en otras opciones, vienen días álgidos en las negociaciones de todos los equipos y nada se puede descartar durante las siguientes semanas previas al "Playball".

Pero más allá de los pendientes que hay en el roster o el Line Up, quisiera centrar esta columna en cuestiones que también están pendientes en el estadio de la Revolución, con el afán de que los aficionados puedan vivir una experiencia más beisbolera y se sigan enamorando del mejor deporte que existe sobre la faz de la Tierra. Un tema pendiente que ha estado en la cabeza de Memo Murra y que por una u otra cuestión no se ha podido resolver, es el de los números retirados que ya no aparecen en la barda del jardín derecho, me consta que el presidente del equipo Guinda ha buscado la manera de preservar la memoria de quienes entregaron sus vidas para la trascendencia de esta franquicia, esperemos que en esta temporada finalmente se encuentre esa forma de honrar, ante los ojos de todos los asistentes al estadio, la memoria de los inmortales del Unión Laguna.

Ya que se habla de números retirados, una buena iniciativa sería retirar el 11 de Martín Dihigo, quien como mánager - jugador, llevó al equipo lagunero al campeonato en 1942; "El Maestro" ha sido ya inmortalizado en Cooperstown y junto a otras grandes estrellas que no figuraron en Ligas Mayores por la absurda barrera del color, aparecerá en el videojuego MLB The Show 2023, con lo que se agiganta su legado y vale mucho la pena presumir que tuvimos la dicha de que militara en el Unión Laguna, el que él mismo describió como "el club en el que mejor me he sentido". Que tengan excelente fin de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

