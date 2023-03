Desde su primera edición en 2006, el Clásico Mundial de Beisbol es un torneo que me fascinó. El nacionalismo encausado de la mejor manera, el orgullo de los fanáticos representado en el mejor deporte que existe sobre la faz de la Tierra, es algo incomparable.

Si nueve entradas son tensas en un juego cualquiera, desde uno de liga infantil, esa tensión se intensifica en un 250 por ciento al estar viendo en el diamante a tu país, tu bandera, tu idioma, tu gente, tu sangre, eso tiene el Clásico, que no tiene ningún otro torneo a nivel mayor, pues claro que existen los Mundiales juveniles, en los que México ya ha hecho su propio ruido.

Es el Clásico Mundial, un evento que refleja ese orgullo de cada nación, tal y como sucede en la Serie del Caribe, otro torneo que disfruto enormidades y que he tenido la dicha de experimentar en diversas ocasiones, de manera presencial. Sin embargo, aunque la pasión de países netamente beisboleros como Venezuela, Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, aunque luce enormemente en el Clásico Caribeño, se ve complementado en el Clásico Mundial con representativos tan exóticos como los de Israel, España, Italia, República Checa, Australia o los Países Bajos, además del poderío innegable de los Estados Unidos y de excelentes selecciones asiáticas, como Corea del Sur y Japón, cuyas ligas profesionales son de gran nivel deportivo y económico.

La proeza de reunir a todas esas selecciones en un mismo torneo, con ligamayoristas en el roster y jugando en estadios de Grandes Ligas, fue posible gracias a las propias Ligas Mayores en sinergia con la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, una sinergia que hace no mucho tiempo parecía imposible, pero hoy los comisionados de ambas instancias han experimentado el éxito deportivo y, en especial en la edición de este 2023, el económico, que para los estándares actuales del deporte profesional, es el más importante.

Japón se ha coronado por tercera ocasión en la historia del Clásico Mundial de Beisbol y esta vez fue de la mano de Shohei Ohtani, un pelotero excepcional que reúne las cinco herramientas, es un excelente pitcher y por si fuera poco, tiene un carisma arrasador, incluso en eso le compite al inolvidable "Babe" Ruth. Pero el poderío de Ohtani no fue la única arma para ganar el torneo, pues los japoneses tienen velocidad, gran bateo de contacto, poder en las canillas y una disciplina a toda prueba, parecen invencibles, todo forjado en su liga, que como escribí antes, es de primer nivel.

El equipo que mayor amenaza representó para los invictos japoneses a lo largo del torneo fue México, nuestro Tri estaba a solamente tres outs de doblegar al imponente dragón del Sol Naciente, pero solamente tres bateadores bastaron para explotar a Giovanny Gallegos y propinarle al equipo mexicano una derrota descorazonadora. Benjamín Gil declaró tras el juego, que Japón había avanzado a la final, pero que esa noche ganó el beisbol mundial, tiene toda la razón, porque con juegos como ese y con torneos como el que recién terminó, el mundo se enamora de mejor deporte de todos, el Rey.

Las redes sociales estaban repletas de beisbol, desde memes hasta gráficos de stat cast, opiniones centradas y otras justificando su repentino amor al Deporte Rey, todos son bienvenidos, todo lo que hable de la disciplina de los bates violentos y espectadores atentos, abonan a la conversación y de ahí puede surgir un nuevo fanático, bienvenido. Me encantó que personas que jamás me preguntan cosas de beisbol, de repente me preguntaron, me escribieron, me llamaron sabiendo que soy beisbólico, fue un honor y un privilegio el tratar de resolverles alguna duda y sembrar esa semilla que hará crecer un nuevo aficionado, este deporte tan maravilloso, lo merece.

Quizá lo innecesario en este torneo, fueron las comparaciones de la selección de beisbol con la de futbol, son realidades, condiciones y simplemente, deportes muy diferentes, ahora tocó disfrutar un logro beisbolero, ojalá pronto llegue esa oportunidad en el terreno futbolero. Fue una estupenda actuación del equipo mexicano y no puedo esperar por el torneo de 2026. Que tengan una excelente mitad de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.