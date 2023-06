Saxofonista María Elena Ríos se lanza en contra de Tenoch Huerta y lo llama 'depredador'

La saxofonista María Elena Ríos, quien también destaca por su labor como activista, estalló contra el colectivo Poder Prieto y el actor Tenoch Huerta. ¿La razón? La feminista expresó su furia en redes sociales al enterarse de que el mencionado grupo habría decidido publicar el episodio de un pódcast en el que ella participó, pero para su sorpresa, no recibió ningún pago por la contribución.

Mediante su cuenta de Twitter, Elena denunció que el programa de audio llamado "El Feisbuk de la Malinche" realizó la publicación sin su autorización, lo cual aumentó aún más su enojo. Además, señaló que la situación reflejó cómo la explotaron, ya que acudió a este prácticamente "trabajando gratis".

"NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar", escribió.

En el mismo posteo, la música se refirió a Tenoch, protagonista de "Black Panther: Wakanda Forever", como "depredador". El actor estuvo envuelto en una controversia reciente por no darle crédito a una artesana. Por su parte, esta destacó la actitud violenta del colectivo al defender al famoso.

"Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores", añadió.

Las acusaciones no quedaron ahí, puesto que subió una Instastorie en donde dijo que Poder prieto era incongruente y un grupo de vaquetones.

"Oigan @poderprieto_mx dejen de etiquetarme en su contenido. Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes que son 'antirracistas' pero internamente son superviolentos".

Expresó que recibió malos tratos por parte de ellos: "por defender al carroñero de @tenochhuerta".

Tras la protesta de la activista, "El Feisbuk de la Malinche", eliminó el episodio.

No es la primera ocasión que el conjunto recibe acusaciones de este tipo. En abril de este año, la promotora cultural: Luz Valdez expuso que enfrentó acusaciones e intimidación en redes sociales por parte de ellos.

El colectivo, liderado por la actriz Maya Zapata y conformado por otros artistas, así como organizaciones civiles y académicas, contestó a la molestia de la saxofonista. Este explicó que "El Feisbuk de la Malinche" no es producido por ellos.

"El Podcast que recomendamos (como muchas otras recomendaciones) no es producido por Poder Prieto. En atención a tu petición hemos pedido a lxs administradorxs de IG que quiten la recomendación".

También expresaron que el capítulo se produjo el año pasado y reiteraron que no les pertenecía, sin embargo, recibieron comentarios negativos por parte de los usuarios con relación a este incidente.

"Tenoch lo vuelve a hacer", "por eso se les queda viendo feo el guardia de Miniso", "No sé si odio más a Ticketmaster o Poder prieto", se leyó.

Hasta este viernes, Tenoch no ha respondido a las acusaciones de Elena.