Saúl 'Canelo' Álvarez lamenta haberse enfrentado a Dmitry Bivol

En mayo de 2022 Saúl "Canelo" Álvarez sufrió la segunda derrota de su carrera ante Dmitry Bivol, recientemente el tapatío reconoció que no tuvo que enfrentarse al ruso, porque no se encontraba en la mejor condición física de su carrera.

"Me dolió muchísimo, me caló porque no tuve que haber perdido, soy mejor peleador que él, simplemente, no debí haber peleado", aceptó en entrevista a Hugo Sánchez.

El histórico 'Pentapichichi' platicó con Álvarez y le hizo tal confesión.

El tapatío de igual forma le detalló que peleó ante Bivol con un daño físico severo.

"No estaba físicamente al 100%, mi mano no me funcionaba al 100% y no pude entrenar al 100%, una semana antes, me quebraron una costilla entrenando", pero su instinto de boxeador lo hizo decir "No pasa nada".

Hoy, "Canelo" piensa que "debí haber atrasado esa pelea", porque hasta esta fecha "esa espina está ahí siempre, no la he sacado, sigue ahí".

Incluso Álvarez le confesó a Hugo Sánchez que sí ha buscado volverse a medir al ruso.

"Quisimos hacer la revancha y se empiezan a creer que merecen más, empiezan a hacer difíciles las negociaciones, por una u otra cosa, no se dio, pero la espinita siempre está", concluyó el "Canelo".