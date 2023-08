Sarita opina sobre pleito entre Marysol Sosa y Anel Noreña: 'muy triste esta situación'

Sara Sosa, hija menor de José José, fue captada arribando a un evento, por lo que los medios de comunicación que estaban presentes la cuestionaron acerca de qué opinaba del pleito que, en las últimas semanas, han protagonizado Marysol Sosa y Anel Noreña pues, si bien, desde hacía años se sabía que estaban distanciadas, el motivo que las separó se mantuvo en silencio, hasta ahora, que la exesposa del cantante asegura que el esposo de su hija la agredió.

Tal parece que Sarita está de visita en nuestro país, o al menos eso sugerirían las imágenes, luego de que hace una hora aproximadamente, diferentes medios de comunicación mexicanos se acercaran a la cantante durante un evento musical. La joven de 28 años no sólo pidió a su equipo de seguridad que permitiese que la prensa se aproximara a ella, sino que contestó a todas sus preguntas, incluidas aquellas que tienen relación con los problemas que existen dentro de su familia.

Sin embargo, el interés de la prensa en hablar con "Sari", en esta ocasión, fue preguntarle por Marysol, su media hermana, y la madre de esta, Anel Noreña que, han comenzado a atacarse públicamente, luego de que Anel confirmara que no sostiene una buena relación con su hija debido a la intervención de su yerno en la relación madre e hija, lo que produjo que se distanciaran poco a poco.

Estas declaraciones las hizo luego de que Marysol confiara que su madre le había impedido usar el nombre de José José para promocionar el festival de música "Amar, Querer y Rockear" pues, como heredera universal, estableció que ninguna persona podía hacer uso del nombre del cantante sin contar con su aprobación y , en caso de ser aprobado dicho permiso, debería de ser remunerada económicamente, situación que dijo respetar pero no parecerle.

Sin embargo, sus problemas se salieron de control. y fue cuando Anel rompió el silencio y explicó que si no se hablaba con Marysol era por motivo de su yerno, Xavier Orozco, con quien presumiblemente habría protagonizado una discusión, en la que Marysol se molestó tanto que recurrió a una servilleta para anotar la leyenda: "Renunció a mi parte de la herencia" y que, de acuerdo con Noreña, le lanzó a su rostro, mientras las personas alrededor se preocupada de lo que estaba pensando.

Esto debido a como dijo Anel, Marysol la llamó loca, antes de que ella y su marido abandonaran el lugar donde estaban comiendo.

Ahora es Marysol la que ha tratado de desmentir a Anel asegurando que nada de lo que dice es verdad, por ello, cuando la prensa tuvo enfrente a Sarita le preguntaron acerca de esto a lo que ella recurrió al término "triste" para denominarlo pues, aunque reconoció que, tenía sólo unas horas de haberse enterado de los acontecimientos, destacó que las peleas entre familia siempre son las más penosas.

"Es muy triste la situación que está pasando, pero yo sé que todo se va a arreglar, todo está en manos de Dios, apenas ayer me dijeron todo lo que estaba pasando pues, porque en realidad me conocen, no me meto mucho en todo esto", indicó.

Reconoció que no ha hablado con Marysol de lo que está pasando, sin embargo, destacó que ella tampoco está de acuerdo en la forma en que Anel está sobrellevando el asunto del nombre de José José: "Personalmente, no creo que eso esté bien, eso no debe ser un problema, hay que seguir con el legado de José José y seamos nosotros los hijos u otra persona, lo puede poder usar", destacó.

Además, se dijo abierta a tener en reencuentro tanto con Marysol como con José Joel, ya que pese a los problemas, siguen siendo familia, sin embargo, también reconoció que, luego de todo lo que ha sucedido entre ellos, una reconciliación no es nada sencilla.

"Te voy hacer muy honesta, han pasado tantas cosas entre la familia que, aún intentando hablar entre nosotros, no ha funcionado", dijo a Eden Dorantes y otros reporteros que se encontraban en el evento.