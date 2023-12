Santos se impone a Correcaminos en TSM

os Guerreros del Santos Laguna se llevaron la victoria en su primer partido de preparación rumbo al Clausura 2024, al imponerse en el Territorio Santos Modelo 2-0 a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Se jugaron dos encuentros, el primero de 70 minutos y el segundo de 60.

En el primer choque, de dos tiempos de 35 minutos cada uno, los Guerreros alinearon con Carlos Acevedo en la portería, Ismael Govea Félix Torres, Ronaldo Prieto y Omar Campos en la defensa, Duván Vergara, Alan Cervantes, Pedro Aquino y Diego Medina en la media, así como Santiago Muñóz y Harold Preciado como atacantes. Los Albivderdes se llevaron la victoria 2-0 con tantos del colombiano Preciado, actual campeón de goleo de la Liga MX y de Muñóz.

En el segundo encuentro, en el cual se disputaron un par de tiempos de 20 minutos, los Guerreros vencieron 1-0 con tanto de Luis Vega, canterano santista de 19 años que está con los verdiblancos desde la categoría Sub-13.

Cabe destacar que el refuerzo uruguayo Franco Fagúndez no tuvo participación en los duelos debido a que estaba tramitando su visa de trabajo.

Los Guerreros entrenarán hoy a doble sesión, mientras que su segundo choque de preparación será este sábado ante Mineros de Zacatecas también en el TSM.

Después se medirán a los Xolos de Tijuana el miércoles 3 de enero y al Atlas el sábado 6, en partidos que se disputarán en la Academia AGA, en Guadalajara.

HABLA MUÑÓZ

Tras su participación, el canterano Santiago Muñóz se dijo contento por jugar otra vez.

"Contento por el resultado y en lo personal por jugar nuevamente con el equipo. Estos partidos de pretemporada nos van a ayudar a seguir tomando ritmo para llegar de buena forma al torneo".

Destacó la victoria, aunque recordando que lo principal es el aspecto físico para llegar bien al inicio del torneo.

"Ganar siempre nos va a ayudar a tomar confianza, siempre hay que salir a buscar el triunfo en todos los partidos, aunque también hoy lo primordial es la preparación física para ponernos a tope de cara al Clausura 2024".

ADIÓS DE BRUNETTA

Los Guerreros hicieron oficial ayer la salida de Juan Brunetta publicando un video en redes sociales donde se observan algunos de los goles y asistencias que dio el argentino en Santos.

También se escuchan palabras del argentino, quien agradece al club y a los aficionados tras su buen paso con los Guerreros.

"Bueno, la verdad que sí, un paso en mi carrera muy importante (estadía en santos) que me va a quedar muy marcado el Club Santos Laguna, que la verdad desde el primer día me trataron como en mi casa en todos sentidos, tanto dentro de lo que es el club como fuera.

Es un club muy completo que se dedica más allá del futbol, se dedica a otras cosas muy lindas, y la verdad que se va a extrañar un poco el club. Se deja una familia, se dejan amigos, la verdad es que Santos me brindó tener una regularidad que no había tenido en mi carrera, me brindó una estabilidad emocional que para mí eso también es muy importante.

Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión; afrontar un nuevo reto también muy importante para mí, agradecerle a la afición, que siempre estuvo con nosotros en los buenos y obviamente en los momentos que más la necesitábamos y nada, desearle lo mejor al club de acá en adelante que la verdad se lo merece", finalizó el argentino, quien fue anunciado como refuerzo de los Tigres.