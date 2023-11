Santos quería regresar a Omar Campos con sus padres a los 14 años por esta razón

Para un adolescente de 14 años no debe ser nada fácil separarse de su familia a tan corta edad, y eso le ocurre a muchos jóvenes que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, un ejemplo de esto, Omar Campos.

En un reciente especial realizado por Marc Crosas para TUDN, se destacó la historia del lateral de Santos Laguna, siendo el primer canterano del club en lograr 100 partidos en primera división con los albiverdes.

Con el testimonio de su madre Helen Chagoya y su papá de quien lleva el mismo nombre, Omar Campos, se sabe que para el futbolista que actualmente tiene 21 años de edad, no fue nada fácil dejar la Ciudad de México para venir a Torreón, e incluso, en una ocasión el equipo pretendió regresarlo con sus padres porque “lloraba mucho”.

“Se fue a Torreón a los 14 años, era algo que él quería y lo apoyamos.

En el aeropuerto estaba llorando su mamá, sus primos, todo mundo, yo me tuve que aguantar, pero llegando a casa sí lloré hasta que me cansé.

Él llegando allá me marcaba diario llorando, ‘papá, me quiero regresar’, pero yo le decía, ‘no, hijo’. Me hablaron del club y me dicen: ‘señor, le vamos a regresar a su hijo porque está llorando mucho’. Y yo dije, ‘no ahí déjenlo, de llorar no se va a morir, ahí déjenmelo’”, contó su papá.

Los padres de Omar Campos, admiten que veían muy difícil que su hijo llegara a debutar en primera división, y ahora, su madre lo motiva a ir por más para ser también un jugador importante para la Selección Mexicana.

“El día que partió yo me destrocé por completo porque ya no lo iba a ver, ni a cuidar ni llevar a sus partidos.

Yo le decía (al padre de Omar), tráeme a mi hijo porque está sufriendo, pero me decían que no, y poco a poco lo fui asimilando y me hice un poquito dura porque dije ‘es por el bien de mi hijo, adelante’.

Yo siempre le digo que le eche más ganas, que es muy joven, que le falta mucho por recorrer y que lo quiero en la selección”, relata su madre.

Omar Campos es un claro referente del cuadro de Santos Laguna que en la fase regular del actual Apertura 2023 participó en 16 de las 17 fechas de torneo, acumulando un total de mil 427 minutos disputados, y ahora mismo tiene un valor en el mercado de 5 millones de euros, o sea, cerca de 94 millones de pesos mexicanos.

G.O.