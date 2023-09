Santos celebra este 40 aniversario con una actitud de lucha: Dante Elizalde

Hace 40 años en Torreón, Coahuila, un grupo de empresarios consiguió que la franquicia de Santos de la Trinidad, ubicada en Tlaxcala, pasara a la Comarca Lagunera con permiso de la Federación Mexicana de Futbol, dando inicio a una historia que hoy lleva el nombre de Santos Laguna y que en poco tiempo se convirtió en un equipo protagonista y glorioso del futbol mexicano.

Dante Elizalde, actual presidente ejecutivo de los Guerreros, habló en exclusiva para repasar la historia del conjunto lagunero, los preparativos para la fiesta que se llevará a cabo este fin de semana y, sobre todo, para destacar los planes a futuro que existen para que el club siga creciendo en todas sus ramas.

"Ya no es tan poco tiempo, pero es mucha historia. Es un club que se construyó en el desierto, como esta ciudad. Vencimos al desierto, dice un lema de la Comarca Lagunera y estoy convencido de ello. Santos Laguna celebra este 40 aniversario con una actitud pujante, de lucha, de esfuerzo que es el reflejo de lo que es nuestra comunidad y nuestros aficionados. Nos sentimos muy orgullosos de festejar, siempre honrando la manera de vivir de los Guerreros que estamos en la Comarca", declaró el directivo con gran orgullo.

"Viene una inversión fuerte de 20 millones de dólares en infraestructura para renovar en un modelo que llamamos TSM 2.0, le vamos a dar una renovación tecnológica y digital al estadio que empieza a partir del próximo año. Lo haremos con un pabellón femenil, donde le daremos un lugar exclusivo a las chavas para que vayan desarrollando y siguiendo con esta construcción de este proyecto a largo plazo", agregó.

Asimismo, Elizalde remarcó la importancia de "confiar en el proceso, el trabajo día a día" para volver a ser un equipo ganador y protagonista, ya que el conjunto verdiblanco en cortos 40 años de vida ha disputado 12 finales de Liga MX, de las cuales ganó la mitad, colocándose como uno de los equipos más ganadores del país. Sin embargo, cortar la racha de cinco años sin títulos no es una obsesión para ellos.

"Lo importante no es obsesionarse por el resultado, sino por el trabajo diario, respetar el proceso, invertir en nuestros colaboradores, tener las mejores instalaciones de Latinoamérica, aunado a ganar sirviendo y a buscar siempre promover el cambio y la mejora de las comunidades donde impactamos, tarde o temprano va a llevar a la gloria. No nos desquicia el resultado, el título, nos desquicia el día a día y seguir creciendo. Lo que hoy veo en el equipo me deja muy tranquilo y me permite ilusionarme", destacó el presidente.

El modelo de club que busca Santos Laguna

Otro aspecto que caracteriza a los Guerreros y enorgullece a sus aficionados es su gran cantera. Dante Elizalde confesó que lo que pretende el club de la Laguna es "crear leyendas, no adquirirlas". Por ello, presumió con orgullo las carreras de Carlos Acevedo, Omar Campos, quien se convirtió en el canterano más joven en la historia del club en cumplir 100 partidos en Primera División, aunque reconoce que la fórmula del éxito está en "lograr la mezcla perfecta entre cantera con jugadores encumbrados".

"Hoy tenemos a siete canteranos participando constantemente en el primer equipo. Pretendemos que se consoliden primero como personas de bien y después como jugadores. El primer pilar es generar personas de bien que transformen su comunidad y segundo, que fragüen paulatinamente y se conviertan en jugadores protagonistas y le den alegrías y éxitos a la organización", concluyó.